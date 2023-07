Com gol de Vini Jr Real Madrid Vence Milan de Virada em amistoso

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de julho de 2023.

Vinicius Junior brilhou em um amistoso eletrizante, garantindo a vitória do Real Madrid em uma virada emocionante contra o Milan. O jogo marcou o início da pré-temporada do Real Madrid para a temporada 2023/24 e proporcionou aos torcedores uma dose de emoção desde o primeiro minuto.

O Milan saiu na frente, surpreendendo o time espanhol ao abrir uma vantagem de dois gols ainda no primeiro tempo, com Tomori e Romero balançando as redes. No entanto, o Real Madrid não se deixou abalar e mostrou sua força na etapa final, graças à entrada de alguns titulares importantes comandados por Carlo Ancelotti.

Ancelotti decidiu começar o jogo com uma equipe alternativa, poupando algumas estrelas, incluindo Vinicius Junior, que começou no banco de reservas. No entanto, na segunda metade do jogo, o treinador fez oito substituições simultâneas, dando uma nova dinâmica à equipe e permitindo a reação impressionante. Aos 12 minutos do segundo tempo, Valverde iniciou a virada, aproveitando uma assistência de Rodrygo. Apenas dois minutos depois, o uruguaio marcou novamente, igualando o placar. E, aos 39 minutos, Vinicius Junior, que entrou no decorrer do jogo, fez o terceiro gol dos merengues, selando a vitória após receber um lançamento preciso e finalizar com precisão na saída do goleiro adversário.

As melhores apostas do Real Madri você só encontra aqui

A estreia dos novos reforços

A estreia de Bellingham e Joselu também foi um dos destaques do amistoso para o Real Madrid. Bellingham e Joselu tiveram a oportunidade de mostrar seu talento em campo, e a joia turca Güler também estava entre as opções do treinador, embora não tenha sido utilizada durante a partida. A pré-temporada do Real Madrid continua nos Estados Unidos, com mais três amistosos agendados. O time espanhol enfrentará o Manchester United, o Barcelona e a Juventus, em uma agenda repleta de desafios.

Por outro lado, o Milan também permanece nos Estados Unidos para cumprir sua agenda de amistosos. O time italiano enfrentará a Juventus e o Barcelona em partidas emocionantes, buscando uma preparação sólida para a temporada que se aproxima. Com emoção desde o início da pré-temporada, o Real Madrid mostrou sua força e determinação em campo, encantando os torcedores com uma virada impressionante contra o Milan. A equipe merengue promete continuar com sua busca por títulos e sucesso na próxima temporada, trazendo ainda mais emoção e grandes jogos para os amantes do futebol.

Faças aqui as suas apostas no seu clube favorito