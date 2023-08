Trustt Digital: Pioneira na Criação do Termo LegalFintech e Consolidado pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP)

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: doutormultas - 3 de agosto de 2023.

Curitiba, 04 de Agosto – A Trustt Digital, empresa líder em estruturação e digitalização de ativos reais utilizando tecnologia blockchain, foi reconhecida como a primeira LegalFintech do Brasil cadastrada no Marketplace da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP) de São Paulo. Esse reconhecimento consolida a posição da Trustt como uma inovadora no setor jurídico e financeiro.

A Trustt se destaca por seu know-how 360 na estruturação, digitalização e estruturação de ativos no mercado. Diferente das demais empresas do setor, a Trustt não oferece apenas tokens, mas sim segurança jurídica. Essa abordagem pioneira coloca a Trustt como uma LegalFintech, uma categoria que até então não existia.

Esse reconhecimento é extremamente relevante para o mercado, pois mostra o caminho que as LegalTechs estão trilhando no Brasil. Além disso, demonstra que entidades tradicionais como a OAB estão alinhadas com as inovações tecnológicas.

Michel Vitale, CEO e fundador da Trustt, ressalta a importância dessa notícia para o mercado: “Essa notícia sinaliza para onde o mercado está indo em termos de modernização dos negócios e do direito. Mostra que estamos vivendo uma nova fase, uma nova era, onde a tecnologia e o direito se encontram. A Trustt está liderando essa inovação e fortalecendo o mercado brasileiro”.

A notícia também impacta positivamente a vida das pessoas comuns, pois sinaliza as mudanças que estão ocorrendo no mundo dos negócios e do direito. A digitalização de ativos, a assinatura eletrônica e as soluções de LegalTechs trazem mais segurança jurídica e modernidade para o mercado, tornando-o mais seguro tanto para quem compra quanto para quem vende ativos.

A Trustt tem sido assessorada por duas empresas de excelência: a Gutenberg Ventures, uma Venture Builder especializada em tecnologia e blockchain, e a ALEVE Ventures, uma Corporate Venture Builder especializada em LegalTechs. Essas parcerias têm impulsionado o crescimento da Trustt e contribuído para sua consolidação como líder no setor.

Sobre a Trustt Digital:

A Trustt é uma empresa curitibana especializada em estruturação e digitalização de ativos reais utilizando tecnologia blockchain, sendo a primeira S.A. tokenizada leaglmente do Mundo, e que possui em sua carteira outras empresas estruturadas juridicamente com contratos inteligentes na Blockchain registrados em junta comercial.

Contato de Imprensa:

Michel Vitale | CEO e Fundador da Trustt Digital

E-mail: [email protected]

Telefone: 41-998-44-6164

trustt.digital

Refrências:



https://criptojur.com/news/trustt-digital-e-pioneira-na-criacao-do-termo-legalfintech-e-faz-parte-do-marketplace-da-oab-sp-fortalecendo-a-inovacao-juridica/

https://www.gazetadopovo.com.br/gazz-conecta/trustt-digital-e-a-primeira-empresa-desociedade-anonima-tokenizada-do-brasil/

https://jornaldaadvocacia.oabsp.org.br/noticias/oab-sp-divulga-edital-para-marketplace-delegaltechs/

https://cointelegraph.com.br/news/brazilian-creates-is-the-first-tokenized-joint-stockcompany-in-the-country

https://cointelegraph.com.br/news/brazilian-trustt-launches-an-unprecedented-token-forenvironmental-compensation-with-cetesb-certific