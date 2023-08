Times de futebol de Santa Catarina: quais desses 06 você conhece?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de agosto de 2023.

Você conhece os principais times de futebol de Santa Catarina? Em meio às belezas naturais e cultura diversificada de Santa Catarina, o estado abriga um fervor futebolístico que não passa despercebido.

Dentre as várias agremiações, alguns clubes se destacam tanto por suas histórias marcantes quanto por seu impacto nas competições estaduais e nacionais! Trouxemos uma lista com 6 deles!

1. Avaí (Fundado em 1923)

Baseado na capital, Florianópolis, o Avaí Futebol Clube tem uma longa história. Suas cores azul e branca dominam o cenário da Ilha da Magia. O clube já experimentou vitórias notáveis, inclusive em campeonatos estaduais e da série B do Brasileirão.

2. Figueirense (Fundado em 1921)

Também com raízes fincadas na capital, o Figueirense Futebol Clube é um rival intrépido do Avaí. A paixão de sua torcida, conhecida como “Furacão”, é notável. O clube já teve temporadas na série A do Brasileirão e ostenta diversos títulos estaduais.

3. Chapecoense (Fundado em 1973)

Da cidade de Chapecó, o Clube Associação Chapecoense de Futebol, carinhosamente chamado de “Chape”, é um exemplo de resiliência. Após a tragédia aérea de 2016, o clube se reergueu e continua participando de importantes torneios nacionais e internacionais.

4. Criciúma (Fundado em 1947)

Localizado na cidade de mesmo nome, o Criciúma Esporte Clube conquistou a América ao vencer a Copa do Brasil em 1991. Sua fanática torcida faz do estádio Heriberto Hülse um caldeirão de emoções.

5. Joinville (Fundado em 1976)

Na cidade de Joinville, o Joinville Esporte Clube é uma força reconhecida. Seus momentos de destaque incluem títulos estaduais e participações em competições nacionais.

6. Brusque (Fundado em 1987)

O Brusque Futebol Clube ganhou notoriedade ao vencer a Copa Santa Catarina( 2008, 2010, 2018 e 2019) e garantir vaga na Copa do Brasil. Sua crescente reputação atraiu os olhares do cenário futebolístico.

Esses times representam a paixão e dedicação dos catarinenses pelo futebol e jogo ao vivo. Cada um tem uma história singular, que mistura sucessos e desafios, vitórias e derrotas. Seus estádios reverberam com cânticos fervorosos de suas torcidas, dando vida a um cenário esportivo vibrante em Santa Catarina.

E então, você conhece alguns dos principais times de futebol de Santa Catarina? Comente conosco!