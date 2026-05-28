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PRF prende dois homens com caminhonete clonada e roubada na cidade
PRF prende dois homens com caminhonete clonada e roubada na cidade

PRF prende dois homens com caminhonete clonada e roubada na cidade

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Veículo Toyota Hilux foi recuperado na madrugada desta quarta-feira (27); suspeitos responderão por receptação, adulteração e uso de documento falso.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete Toyota Hilux com registro de furto/roubo e prendeu dois homens na madrugada desta quarta-feira (27). A ação ocorreu por volta de 00h30, durante fiscalização de combate ao crime.

Detalhes da ocorrência

  • A caminhonete ostentava placas clonadas, com indícios claros de inautenticidade.
  • O documento apresentado pelos ocupantes também continha erros materiais visíveis.
  • Após fiscalização minuciosa, os agentes constataram que o veículo original havia sido furtado/roubado recentemente.

Questionados, o condutor e o passageiro alegaram que foram contratados por um terceiro para transportar o veículo. Para justificar a viagem, apresentaram uma cópia impressa da CNH do suposto contratante, mas a checagem revelou que o documento era falso e que o homem citado sequer possuía habilitação registrada.

Prisão e encaminhamento

Diante do flagrante, os dois ocupantes foram presos e informados sobre seus direitos constitucionais.

  • O veículo recuperado.
  • Os documentos falsificados.
  • Os suspeitos.

Todos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de plantão em Montes Claros para o início dos procedimentos judiciais.

A ação reforça o trabalho da PRF no combate ao crime organizado e à circulação de veículos clonados na região. Casos como este evidenciam a importância da fiscalização constante nas rodovias que cortam Montes Claros, cidade polo do Norte de Minas.

Com a prisão dos suspeitos e a recuperação da caminhonete, a PRF reafirma seu papel na segurança viária e na repressão a crimes de receptação e adulteração de veículos.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da PRF

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