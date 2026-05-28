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Caminhão tomba na BR-251 em Francisco Sá; motorista é socorrido pelo SAMU
Caminhão tomba na BR-251 em Francisco Sá; motorista é socorrido pelo SAMU

Caminhão tomba na BR-251 em Francisco Sá; motorista é socorrido pelo SAMU

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28); vítima de 63 anos foi encaminhada ao hospital da cidade.

Norte de Minas, 28 de maio de 2026 — Um caminhão tombou na BR-251, em Francisco Sá, na madrugada desta quinta-feira (28). O motorista, de 63 anos, foi socorrido pelo SAMU após sofrer ferimentos e escoriações.

Quando a equipe do SAMU chegou ao local, o homem já havia saído do veículo e estava deambulando pela cena do acidente.

  • O paciente apresentava ferimento na cabeça.
  • Escoriações nos braços.
  • Lesão na orelha.

Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao hospital de Francisco Sá para avaliação médica.

A BR-251 é uma das rodovias mais movimentadas do Norte de Minas, com intenso tráfego de veículos pesados. Acidentes como este reforçam a necessidade de atenção redobrada dos motoristas e de investimentos em infraestrutura para aumentar a segurança viária.

A rápida atuação do SAMU garantiu atendimento imediato ao motorista, evitando maiores complicações. O acidente em Francisco Sá evidencia os riscos constantes nas estradas da região e a importância da presença de equipes de emergência para salvar vidas.

Redação Jornal Norte de Minas | Texto: Jornal Norte de Minas – com informações do SAMU

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