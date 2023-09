Madeira escura na decoração é aposta para 2024

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de setembro de 2023.

Por muito tempo a predominância por diferentes padrões de madeira clara vem prevalecendo, principalmente em casas e apartamentos contemporâneos no Brasil. Mas a última edição da CASACOR SP”. – mostra do setor que revela os maiores nomes da arquitetura e do design nacional – realizada de junho a agosto no Conjunto Nacional, apontou fortemente o retorno da madeira escura em pisos, revestimentos de paredes, mobiliários e decoração em diferentes ambientes assinados.

Dentre os destaques, o Loft (in)Terno, assinado pela arquiteta Ticiane Lima, vencedor do prêmio de melhor ambiente da mostra, revelou por todos os espaços assinados a madeira Pau Ferro, presente em móveis e divisórias. “Explorei o padrão Pau Ferro, que possui um desenho orgânico com muita personalidade, em todo o mobiliário e painéis do projeto. Em conjunto com a Evviva buscamos evidenciar por meio da madeira a brasilidade aliada a sofisticação”, explica a arquiteta.

À frente da Neobambu, Francine Ferrari, que há 14 anos oferece pisos e revestimentos em bambu, revela um novo olhar do consumidor para a madeira escurecida. “Por muito tempo, nossos clientes vêm pedindo em sua maioria, padrões mais claros, muito em função de tendências advindas do minimalismo e do design escandinavo, que prioriza ambientes mais claros e ‘clean’. O que nos vem chamando a atenção é que nos últimos meses estamos recebendo muitos pedidos e projetos com escolhas mais escuras, por isso nosso portfólio hoje conta com outras espécies de madeira”, afirma a empresária.

Segundo os arquitetos e sócios do Estudio Tupi, Aldo Urbinati e Andrea Vosgueritchian, muitas pessoas gostam de uma tonalidade da madeira mais natural e escura, porém, temem deixar no ambiente uma atmosfera pesada e carregada. Para evitar esse efeito, Urbinati e Andrea revelam três dicas que garantem leveza e harmonia no ambiente: