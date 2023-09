Capitão na base palmeiras, zagueiro rejeita investida do futebol grego por chances em 2024

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de setembro de 2023.

Capitão do time sub-20 do Palmeiras e com experiência no time principal, Michel não topou trocar o Verdão pelo futebol grego. O atleta descartou outra proposta do Aris FC, da Grécia. As duas equipes chegaram a ter negociações bem avançadas, mas o atleta optou por seguir no clube paulista.

De fato, o Palmeiras está contando com diversas joias da base em seu elenco principal. Hoje, o técnico Abel Ferreira conta com os experientes Luan, Murilo e Gustavo Gomez e o jovem Naves como opções para a zaga. Michel sonha em mostrar o seu futebol e ser integrado ao grupo principal nos próximos meses.

Semifinalista da Libertadores e na segunda colocação do Brasileirão, o Palmeiras pode erguer mais uma taça na temporada 2023. Mas, você acredita no favoritismo do Alviverde diante do Boca Juniors ou na capacidade do elenco para tirar a vantagem do Botafogo?

Quem é o zagueiro Michel?

Ele foi capitão da equipe vice-campeã do Brasileiro Sub-20, vencido nos pênaltis em jogo único pelo Flamengo. Conforme a mídia esportiva, o clube grego aceitou aguardar a decisão do campeonato para dar continuidade às tratativas.

Entretanto, Michel foi incisivo na sua decisão de não dar sequência à proposta. O defensor tem passagem pela seleção brasileira de base, mas acabou perdendo o Sul-Americano Sub-20 devido a uma lesão muscular.

Neste ano, ele atuou pela base e faz parte do grupo de apoio ao time principal. Com contrato até o fim de 2026, Michel é apontado como uma das principais promessas do Palmeiras e já entrou cinco vezes em campo pelo time principal, todas em 2021.