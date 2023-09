Universidade dos EUA promove evento para escolas brasileiras

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de setembro de 2023.

Entre os dias 16 e 27 de outubro, a Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, promove a 1ª edição do Innovation Challenge Full Sail University, de forma assíncrona, por meio do Google Classroom. Trata-se de uma imersão que visa preparar os estudantes do Ensino Médio de escolas parceiras para as experiências que aguardam os alunos durante e após o período escolar.

O evento será realizado com a orientação e mediação de um time de especialistas em Hackathon da Foreducation Edtech, que é uma Google Cloud e a 1ª Google Partner da América Latina. Durante o encontro, serão abordados temas como as habilidades e competências que serão requeridas pelas transformações sociais e tecnológicas que modificam o modo de pensar e agir.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, explica que o Innovation Challenge Full Sail University é um projeto imersivo de ideação e prototipação, que visa impulsionar soluções viáveis e sustentáveis por meio de práticas de exercícios de criatividade. O evento também pretende estimular processos de empatia e desenvolvimento tecnológico, valendo-se de práticas contextualizadas e centradas em pessoas.

“Além de todos os benefícios das habilidades desenvolvidas – colaboração, liderança, criatividade, comunicação e raciocínio lógico -, os alunos sairão com o certificado da Full Sail University e os vencedores receberão um prêmio especial”, afirma.

De acordo com a organização, as categorias premiadas serão: Winner, Honorable Mention e Best Project From School. A participação no Innovation Challenge Full Sail University não implica em qualquer custo para as famílias.

Olival observa que escolher uma carreira não é simples, ainda mais quando se tem 17 anos. “Por isso, a Full Sail investe em oportunidades para autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades práticas que podem ajudar jovens do Ensino Médio nesse momento de definição sobre que profissão querem ter”.

A Community Outreach Director da Full Sail University acrescenta que o Innovation Challenge Full Sail University é mais uma parceria da Full Sail para escolas interessadas em proporcionar aos seus alunos experiência internacional e oportunidades de refletir sobre suas escolhas de carreiras. “Ficamos muito honrados com a possibilidade de ajudar tantos jovens no Brasil”, ressalta.

Para mais informações. basta entrar em contato em: [email protected]