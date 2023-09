Hospitais privados do país estão entre os melhores do mundo

* Por: DINO - 22 de setembro de 2023.

O ranking World’s Best Specialized Hospitals 2024, elaborado pela revista norte americana Newsweek em parceria com a Statista, empresa de pesquisa e análise de dados, acaba de reconhecer os hospitais Samaritano Higienópolis e Pró-Cardíaco, da rede Americas, entre os Melhores Hospitais do Mundo por especialidade.

A seleção, resultado de um levantamento realizado com cerca de 80 mil profissionais de mais de 28 países, destaca centros que atuam com base em boas práticas de cuidado, avanços na medicina e na ciência com base em três critérios: recomendação dos pares (pesquisa online com médicos, outros profissionais de saúde e gestores de hospitais), experiência do paciente (dados de pesquisa de satisfação com pacientes) e indicadores médicos (como os de qualidade da assistência e segurança do paciente.

“A conquista do Pró-Cardíaco nas especialidades de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca, além do destaque do Hospital Samaritano Higienópolis em Gastroenterologia, nos orgulha muito e reconhece a nossa experiência consolidada na área da saúde. Estar entre os melhores do mundo novamente é resultado de muito empenho em qualidade, inovação, segurança e aperfeiçoamento constante”, ressalta José Emilio Bueno, Diretor Sênior de Operações da rede Americas.

Esta é a quarta vez que o Pró-Cardíaco é destaque no ranking. Já o Samaritano Higienópolis está pela quinta vez.

Ranking completo em World´s Best Specialized Hospitals 2024:

https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-specialized-hospitals-2024