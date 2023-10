Lineage adquire ativos de armazenamento e comércio eletrônico da Burris Logistics

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 3 de outubro de 2023.

A Lineage Logistics (“Lineage” ou a “Empresa”), um dos principais REITs industriais com temperatura controlada e provedores de soluções integradas do mundo, anunciou hoje a aquisição de oito instalações da Burris Logistics (“Burris”), uma empresa líder em distribuição alimentos com temperatura controlada. Os termos financeiros da transação não foram revelados.

A incorporação destas oito instalações de armazenamento refrigeradoàrede de armazenamento da Lineage irá proporcionar quase 1,3 milhão de pés quadrados de capacidade e cerca de 115.000 posições de paletes em instalações em Lakeland, Flórida; Jacksonville, Flórida; McDonough, Geórgia; Edmond, Oklahoma; New Castle, Delaware; Waukesha, Wisconsin; e Federalsburg, Maryland.

A transação representa o terceiro contrato de propriedade da Lineage com a Burris. A Lineage adquiriu suas unidades em Lyndhurst, Virgínia e Haines City, Flórida, da Burris em 2020 e 2021, respectivamente.

“Este contrato representa a confiança que criamos e o histórico que entregamos em nosso relacionamento de longa data com a Burris, o que demonstra que a Lineage é o adquirente preferido do setor”, disse Greg Lehmkuhl, Presidente e Diretor Executivo da Lineage. “Tal como ocorre com nossas aquisições anteriores da Burris, estas localizações complementares e seus membros de equipe extremamente dedicados irão impulsionar ainda mais a abordagem feroz da Lineage orientada ao cliente e servir a nossa visão de nos tornar a empresa de logística com temperatura controlada mais dinâmica do mundo.”

Como empresa familiar com quase um século de existência, a Burris desenvolveu profundos relacionamentos com alguns dos líderes varejistas e empresas de serviços de alimentação do país. As instalações adquiridas estão estrategicamente localizadas no Leste e Centro-Oeste dos EUA, perto das principais rodovias e centros de transporte, e irão atender mercados densamente povoados para ajudar na operação de atendimento direto ao cliente da Lineage chegar a todos os 50 estados.

A equipe da Lineage tem mais de 14 anos de experiência em comércio eletrônico e atendimento direto ao cliente, administrando uma completa experiência para mais de 100 clientes em oito locais existentes. A aquisição destas instalações irá impulsionar a solução abrangente e direta ao cliente da Lineage, que aproveita a rede líder de armazenamento refrigerado da Lineage.

O portfólio restante da Burris irá consistir sobretudo na Honor Foods, sua empresa de redistribuição de serviços de alimentação, e na Trinity Logistics, seu provedor de soluções de frete.

Sobre a Lineage

A Lineage é um dos principais REITs industriais com temperatura controlada e provedores de soluções integradas do mundo, com uma rede mundial de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas e um total de mais de 2,5 bilhões de pés cúbicos de capacidade em países da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Ao combinar experiência líder do setor em soluções logísticas completas e tecnologia inovadora, a Lineage faz parceria com as maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo para aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, reduzir o desperdício na cadeia de fornecimento e, o mais importante, ajudar a alimentar o mundo. Em reconhecimento às principais inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage foi nomeada CNBC Disruptor 50 Company por três anos consecutivos, duas vezes nomeada Empresa Melhor Gerenciada dos EUA, designada empresa número 1 em Ciência de Dados e 23ª no geral, na lista da Fast Company das Empresas Mais Inovadoras do Mundo e incluída na lista Change the World da Fortune (www.lineagelogistics.com).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231003377202/pt/

Contato:

Lineage



Christina Wiese

734-608-1855

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE