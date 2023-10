Abre Portas promove empregabilidade de pacientes oncológicos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

A taxa de mulheres que, após dois anos de diagnóstico de câncer da mama, permanecem fora do mercado de trabalho ainda é alta, em torno de 40%, e apenas 60% delas efetivamente retornam, segundo pesquisa feita pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Tendo em vista este cenário, o Projeto Abre Portas busca aumentar a chance de empregabilidade de pacientes oncológicos no cenário brasileiro.

A ETALENT, empresa com mais de três décadas de experiência em gestão comportamental, anuncia parceria com o Projeto Abre Portas, uma iniciativa dedicada à promoção da empregabilidade de pacientes oncológicos. Promovido pelo Instituto Quimioterapia e Beleza (IQB), o Projeto Abre Portas tem sido um apoio para inúmeras pessoas que enfrentam (ou já enfrentaram) o câncer e, agora, buscam restabelecer suas carreiras profissionais.

Com uma plataforma abrangente e totalmente gratuita, o Projeto Abre Portas, que conta com 180 pessoas cadastradas (em grande parte, mulheres), oferece um ambiente seguro e inclusivo para que pacientes oncológicos possam se desenvolver profissionalmente. Esta nova parceria estratégica com a ETALENT fortalece ainda mais o projeto, já que impulsiona a reintegração das pessoas no mercado de trabalho.

“Estamos muito entusiasmados com essa parceria linda com o Projeto Abre Portas”, afirma Danielle Marques, Coordenadora de Conteúdo da ETALENT. “Acreditamos firmemente na capacidade e no potencial das pessoas, independentemente dos desafios enfrentados. Juntos, oferecemos apoio e orientação para aqueles que querem avançar em suas carreiras após a recuperação do câncer”, explica.

Uma das beneficiadas pelo projeto é Juliana Ferraz: “Tenho 45 anos e estou participando de um processo seletivo graças ao projeto Abre Portas. Se eu pudesse deixar um recado seria ‘não desista’. Todo paciente oncológico pode, sim, voltar ao mercado. E mais do que isso: merece essa chance”, declara Juliana.

O mês de outubro é reconhecido internacionalmente pela campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero – o famoso Outubro Rosa. Contudo, a ETALENT e o Projeto Abre Portas ressaltam que a empregabilidade pós-câncer merece atenção e ação durante todo o ano, uma vez que a taxa de mulheres que não retornam ao ambiente de trabalho ainda é grande.

Saiba sobre o Projeto Abre Portas e suas ações, no site do Projeto Abre Portas e o site do IQB, sobre a ETALENT: www.etalent.com.br.