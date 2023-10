Como as casas de apostas calculam as apostas oferecidas a você?

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de outubro de 2023.

As apostas em esportes envolvem uma certa quantia de dinheiro que os jogadores apostam na esperança de ganhar. Cada aposta tem probabilidades diferentes, que são calculadas pelo próprio agente de apostas com base nas chances de vitória de um determinado resultado. Obviamente, a variedade de apostas nas casas de apostas é muito grande, portanto, cada aposta deve ser calculada de forma diferente. Queremos falar sobre as apostas mais populares e como as casas de apostas as calculam.

Antes de dizermos como uma casa de apostas calcula suas apostas, você precisa encontrar o melhor aplicativo móvel para fazer essas apostas. Com base em nossa experiência, gostaríamos de lhe oferecer as seguintes opções.

Rivalry

O aplicativo móvel Rivalry, disponível em https://melhoresappsdeapostas.com/rivalry-app/, é totalmente gratuito para todos os dispositivos. O aplicativo oferece uma ampla seleção de apostas em mais de 25 esportes e também permite que você aposte ao vivo. Ao fazer seu primeiro depósito no aplicativo, você também receberá R$ 500 como bônus de boas-vindas.

Betano

O aplicativo Betano é conhecido por suas excelentes condições de apostas. Afinal, o aplicativo permite que você receba um bônus de boas-vindas de +100% até R$ 300, disponível para todos os esportes. Há mais de 20 esportes disponíveis no aplicativo, cada um oferecendo dezenas de apostas, bem como os torneios e ligas mais populares para você escolher.

22Bet

Graças ao aplicativo 22bet, você terá acesso a um grande número de apostas, cada uma delas disponível no modo ao vivo. O aplicativo é totalmente seguro, pois opera sob uma licença e usa proteção SSL em seus servidores. Você poderá aproveitar um generoso bônus de boas-vindas de +100% até R$ 600 para qualquer aposta, usando uma ampla variedade de métodos de depósito e saque.

Ordinário

Esse tipo de aposta é calculado multiplicando-se as chances da aposta. Uma ordem é uma aposta em que vários eventos são apostados em um único bilhete. Por exemplo, digamos que você tenha um bilhete ordinário para dois eventos: uma vitória do time A com probabilidade de 1,5 e uma vitória do time B com probabilidade de 2,0. Se você apostar R$ 50, seus ganhos podem ser calculados da seguinte forma:

Ganhos = Aposta x Probabilidade 1 x Probabilidade 2 = 50 x 1,5 x 2,0 = R$ 150.

Portanto, se ambas as equipes vencerem, seus ganhos totais serão de R$ 150 e seus ganhos líquidos serão de R$ 100

Expresso

As apostas expressas são calculadas usando uma fórmula semelhante à de uma ordem, porque uma aposta expressa é uma aposta na qual vários eventos são apostados no mesmo bilhete, sendo que todos os eventos devem ocorrer para que o ganhador seja premiado.

Para calcular os ganhos em uma aposta expressa, você multiplica todas as probabilidades dos eventos na aposta. Por exemplo, você tem um bilhete expresso para três eventos: uma vitória do time A com probabilidade de 1,5, um empate no jogo B com probabilidade de 3,0 e uma vitória do time B com probabilidade de 2,0. Se você apostar R$ 50, seus ganhos podem ser calculados da seguinte forma:

Ganhos = Aposta x Probabilidade 1 x Probabilidade 2 x Probabilidade 3 = R$ 50 x 1,5 x 3,0 x 2,0 = R$ 450.

Antiexpresso

Em vez de todos os eventos precisarem ocorrer, que é o que as apostas expressas exigem, pelo menos um dos eventos deve acabar falhando para que a antiexpressão ganhe. Por exemplo, você tem um bilhete antiexpressão para três eventos: uma vitória do time A com probabilidade de 1,5, um empate no jogo B com probabilidade de 3,0 e uma vitória do time B com probabilidade de 2,0. Se você apostar R$ 100,00 e todos os eventos forem bem-sucedidos, seus ganhos serão:

Ganho = Aposta x (1 / Probabilidade 1) x (1 / Probabilidade 2) x (1 / Probabilidade 3) = 100 x (1/1,5) x (1/3,0) x (1/2,0) ≈ R$ 29,63.

Apostas no sistema

Um sistema de apostas permite combinar vários eventos em um único bilhete e, ao fazer isso, você tem a oportunidade de ganhar mesmo que nem todos os eventos do bilhete estejam corretos. O sistema usa o sistema de combinatória, e as combinações vencedoras dependem do número de eventos selecionados e do tipo de sistema. Para calcular seus ganhos, é necessário conhecer as probabilidades dos eventos em que está apostando e o tipo de sistema escolhido.

Conclusão

Ao saber como os diferentes tipos de apostas são calculados, será mais fácil estabelecer as chances de uma aposta ganhar e, ao mesmo tempo, você poderá calcular claramente seus ganhos potenciais.