5 apps para carregar Bilhete Único – Veja as opções

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de outubro de 2023.

Os 5 aplicativos para carregar o Bilhete Único São Paulo são:

1) RecargaPay

2) Mercado Pago

3) PagBank

4) PicPay

5) Ponto Certo

O Recarga Crédito é um site de autoridade em recarga de vale-transporte e para atualizar nossos leitores separamos 5 apps que disponibilizam a recarga do bilhete Único. Afinal, é nesse cartão que se centralizam os pagamentos de metrô e ônibus em São Paulo.

Evite ficar sem saldo no seu cartão com a lista que separamos dos melhores apps e conheça as vantagens de cada um deles. Afinal, são opções que facilitam a recarga que em grande maioria acontece somente nos pontos físicos.

1) RecargaPay

Uma excelente opção para realizar a recarga do Bilhete Único São Paulo é o RecargaPay. O App oferece a recarga transporte que conta com cashback para valores abastecidos no cartão usando o saldo em conta.

Além disso, os que realizam a recarga recebem um cashback de até 5% do valor abastecido com o saldo em conta. Vale destacar que essa é uma carteira digital famosa entre os brasileiros e disponível para todos os sistemas operacionais. Além disso, aceita cartões de todas as bandeiras.

Recarga Bilhete Único pelo RecargaPay

Recarregar o seu Bilhete Único com o RecargaPay é muito simples. Para ajudar no seu dia a dia, preparamos um breve passo a passo do procedimento!

Para isso basta:

Baixe o RecargaPay

Selecione “Cartão transporte”

Clique em “Bilhete único (São Paulo)”

Defina o valor

Adicione o bilhete

Faça o pagamento

Para o saldo abastecido poder ser usado em seu cartão de Bilhete Único São Paulo será necessário realizar a validação nos ônibus ou terminais da integração.

2) Mercado Pago

Contando com cerca de 41 milhões de usuários, o Mercado Pago é a nossa segunda opção de app para recarregar o Bilhete Único e andar de ônibus sem medo de ficar sem saldo. O App não possui requisitos de uso além da maior idade.

Além disso, para usar as modalidades de pagamento é necessário adicionar saldo em conta ou cadastrar um cartão com limite, pois essa é uma opção de carteira digital. Infelizmente o Mercado Pago não oferece cashback nas recargas realizadas com o cartão de crédito ou saldo em conta.

Recarga Bilhete Único pelo Mercado Pago?

Fazer a recarga com o Mercado Pago do seu Bilhete Único não tem mistério nenhum. Siga os passos a seguir e recarregue em até 5 minutos:

Baixe o Mercado Pago

Cadastre uma nova conta

Insira um cartão de crédito

Selecione a opção “Cartão transporte”.

Cadastre o seu bilhete com o número do cartão

Escolha o valor que deseja recarregar

Selecione a forma de pagamento

Confirme

3) PagBank

Outra opção de fintech que disponibiliza a recarga do Bilhete Único é o PagBank que foi criado pelo PagSeguro. A recarga também não cobra taxa dos seus usuários, é ágil e precisa ser validado nos terminais da integração assim como nos demais apps de recarga.

Infelizmente esse procedimento disponibilizado pelo PagBank não oferece cashback aos usuários. Por outro lado, é simples de ser realizado, bastando ter somente o app instalado e o número do seu bilhete em mãos.

Recarga Bilhete Único pelo PagBank?

Faça a recarga do seu Bilhete Único São Paulo no aplicativo do PagBank com o seguinte passo a passo que preparamos:

Baixe o aplicativo do PagBak

Cadastre a sua conta

Acesse a opção de “Recargas e Gifts Cards”

Clique em “Bilhete Único”

Adicione os números do seu bilhete

Após a recarga é necessário validar o saldo adicionado via PagBank no seu cartão nos terminais da integração ou diretamente no ônibus.

4) PicPay

Muitos conhecem o PicPay, mas talvez nem saibam dessa modalidade disponível, que é a opção de recarregar o Bilhete Único São Paulo. Com ele basta escolher um cartão para cadastrar em sua carteira digital e com limite para a operação.

Além da opção de usar o cartão de crédito para abastecer o bilhete, os usuários podem optar por realizar o pagamento com saldo em conta. No entanto, nenhuma das opções oferece cashback.

Recarga Bilhete Único pelo PicPay?

Simples, faça a sua recarga do Bilhete Único São Paulo no PicPay com o seguinte passo a passo e evite ficar sem saldo:

Baixe o aplicativo do PicPay

Crie a sua conta

Selecione a opção “Cartão de transporte”

Diga quanto deseja recarregar

Insira os números do seu bilhete

Escolha a forma de pagamento

Finalize pagando a sua recarga

Lembre-se de validar o saldo no ônibus ou no terminal da integração!

5) Ponto Certo

Por fim, o app mais popular de São Paulo para recarga do Bilhete Único que é o Ponto Certo. O grande diferencial dele para as demais opções é que com ele também é possível analisar o saldo do seu bilhete.

As formas de pagamento da recarga realizada podem ser com cartão de crédito, por boleto ou até mesmo por transferência usando o saldo em conta. Essa é uma das melhores formas de recarregar sem sair de casa, mas é preciso validar nos terminais da integração ou ônibus.

Recarga Bilhete Único pelo Ponto Certo

Quer saber como fazer esse procedimento de recarga no aplicativo Ponto Certo? Preparamos um breve passo a passo que pode te ajudar:

Baixe o aplicativo do Ponto Certo

Crie a sua conta com senha e e-mail

Toque na opção “Adicionar Bilhete”

Adicione os números do se Bilhete Único

Escolha a opção de “Comprar Recarga”

Escolha a forma de pagamento

Diga o valor da sua recarga

Confirme o pagamento

Por fim, basta validar o saldo e para isso você pode optar por se dirigir aos terminais da integração ou até mesmo validar no ônibus.

Como funciona o Bilhete Único?

O Bilhete Único nada mais é do que um cartão onde os usuários do transporte público de São Paulo centralizam os seus pagamentos de ônibus e metrô. Ou seja, é uma das formas mais ágeis e práticas de pagar no dia a dia.

Como ele contém o saldo, conforme é usado precisa ser abastecido e por isso disponibilizamos algumas opções de app para fazer isso em casa. Afinal, a recarga acontece nos terminais da integração.

Conclusão

Ao decorrer do texto apresentamos 5 apps de pagamento que disponibilizam a opção de recarga do Bilhete Único. Como destacamos, cada um deles possui as suas vantagens, seja na avaliação ou questão de cashback.

No entanto, todos eles são excelentes opções para recarregar o seu bilhete e evitar ficar sem saldo sem que seja necessário se dirigir a integração para abastecer. Afinal, são apps que podem ser usados de qualquer lugar desde que você tenha internet e o número do bilhete em mãos.

Por fim, lembre-se que o saldo abastecido deve ser validado nos terminais da integração ou até mesmo no ônibus para que você possa usufruir da recarga. Agora é a sua vez de recarregar com a melhor opção de aplicativo que atende às suas necessidades.

Qual o bilhete único do texto?

Bilhete Único de São Paulo.

Preciso validar o meu saldo?

Sim, no terminal da integração ou nos ônibus.

Qual app dá cashback na recarga?

Somente o RecargaPay.

Posso pagar a recarga com o cartão?

Sim, em todos os apps apresentados.

Preciso pagar com saldo em conta a recarga?

Não, pode ser com cartão.