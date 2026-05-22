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Secretaria de Educação abre inscrições para contratação temporária na rede estadual de Minas
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Secretaria de Educação abre inscrições para contratação temporária na rede estadual de Minas

Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

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Processo vai de 22 a 31 de maio e inclui vagas para magistério e quadro técnico-administrativo.

Montes Claros, 22 de maio de 2026 — A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) abriu inscrições extemporâneas para contratação temporária de profissionais interessados em atuar na rede estadual de ensino. O processo acontece entre os dias 22 e 31 de maio, por meio do Sistema de Administração e Gestão de Pessoal Temporário (Siagepe).

As inscrições podem ser feitas a partir das 10h desta sexta-feira (22) até as 17h do dia 31 de maio. O processo é destinado tanto a candidatos que não participaram anteriormente dos cadastros de reserva quanto àqueles que já possuem inscrição e desejam concorrer a funções ou carreiras diferentes.

As regras seguem os editais vigentes:

  • PSS nº 09/2025 — quadro técnico e administrativo
  • PS nº 10/2025 — quadro do magistério
  • Edital Complementar nº 05/2026

Antes da inscrição, a SEE/MG orienta que os candidatos consultem a disponibilidade de vagas na Superintendência Regional de Ensino (SRE) de interesse, observando função, componente curricular, modalidade de ensino e área de atuação.

Cada candidato poderá realizar até seis inscrições distintas por SRE, tanto para o quadro técnico e administrativo quanto para o magistério, desde que sejam diferentes das funções ou carreiras escolhidas anteriormente.

A secretaria reforça que devem ser observadas as regras sobre acúmulo de cargos públicos no momento da contratação.

Classificação e divulgação

  • A classificação referente ao processo de maio de 2026 será divulgada no próprio sistema a partir das 17h desta quinta-feira (21).
  • A lista dos candidatos inscritos no processo extemporâneo será publicada a partir das 10h do dia 5 de junho.

A SEE/MG destacou ainda que candidatos já inscritos anteriormente para a função de Professor de Educação Básica (PEB) não poderão realizar nova inscrição para a mesma função, mesmo que pretendam concorrer a componentes curriculares diferentes.

Segundo o Governo de Minas, a abertura do processo busca garantir o funcionamento das escolas estaduais e a continuidade das atividades pedagógicas na rede pública.

O sistema de inscrições está disponível em: http://www.siagepe.educacao.mg.gov.br/

Em Montes Claros, a medida reforça a importância da contratação temporária para suprir demandas da rede estadual e assegurar a continuidade das aulas, especialmente em períodos de maior necessidade de profissionais.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da SEE/MG

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