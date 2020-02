* Por: Jornal Montes Claros - 7 de fevereiro de 2020.

MG – Minas Gerais tem novo caso suspeito de coronavírus

MG – A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) investiga sintomas de coronavírus em uma mulher que esteve na China e apresenta problemas respiratórios e febre baixa em Belo Horizonte. Ela tem 49 anos, foi Xangai em janeiro deste ano e chegou ao Brasil em 1º de fevereiro.

A SES-MG informou que a paciente está internada em um hospital particular em BH, que “dispõe de toda estrutura necessária para atender à paciente”, e o quadro de saúde é estável.

Os médicos que a acompanham estão em contato direto com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância (CIEVS) da capital mineira e de Minas Gerais e têm recebido as orientações necessárias. As amostras laboratoriais foram coletadas e seguem para análise.

Foi informado ainda que todos os contatos da paciente estão sendo acompanhados.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem nove casos suspeitos de coronavírus até a manhã desta sexta-feira (07).