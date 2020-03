Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de março de 2020.

MG – Cemig recomenda que clientes priorizem atendimento via canais digitais

MG – Para colaborar com o combate à propagação do Covid-19 e garantir o serviço com qualidade aos seus mais de 8,5 milhões de clientes, a Cemig está seguindo recomendações dos órgãos de saúde, relacionadas ao risco de contágio trazido pelas aglomerações. Dessa forma, a companhia orienta seus clientes a evitarem o atendimento presencial nas agências e buscarem os canais digitais de atendimento.

O gerente de Comunicação e Marketing da Cemig, Elieser Francisco Correa, reforça a recomendação e afirma que, neste momento, é essencial cada um fazer a sua parte. ”Os nossos canais digitais contemplam a grande maioria dos serviços disponíveis aos clientes. Por isso, pedimos o apoio da população em unir forças com a Cemig para evitar a propagação do coronavírus. Estamos adotando medidas para preservar nossa força de trabalho, sem prejudicar o atendimento e garantir o fornecimento de energia”, afirma.

“Portanto, a Cemig disponibiliza digitalmente serviços como a segunda via de conta, o histórico de contas, o histórico de leitura e faturamento, a religação de energia, a troca de titularidade, a ligação nova, o aviso de falta de energia e o cadastro de recebimento de fatura por e-mail. Todos esses serviços podem ser acessados por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela companhia”, salienta o gerente da companhia.

Correa afirma que a empresa está empenhada prioritariamente em manter a continuidade do fornecimento de energia em toda sua área de concessão, atuando de forma a garantir a segurança e conforto dos clientes durante o período de maior incidência do coronavírus, doença que está sendo considerada uma pandemia pelas autoridades de saúde.

Aplicativos de mensagens

Os clientes podem solicitar serviços por plataformas digitais como o aplicativo Cemig Atende (disponível para Android e IOS), a agência virtual Cemig Atende Web (disponibilizada no endereço https://atende.cemig.com.br), o SMS (enviar um torpedo para o número 29810) e os aplicativos Telegram e Whatsapp.

No Whatsapp, o atendimento é feito pelo número (31) 3506-1116. Nesse canal é possível consultar débitos, emitir a segunda via de fatura e informar a leitura do medidor. Já no Telegram, o cliente pode acessar três serviços: segunda via de conta, informe de leitura e aviso de falta de energia. Basta procurar a Cemig dentro do aplicativo ou adicionar o contato @CemigBot. Nesses canais, é possível realizar solicitações com agilidade e rapidez, sem a necessidade de sair de casa.

Força de trabalho

Segundo Elieser Francisco Correia, gerente de Comunicação e Marketing da Cemig, também haverá mudanças internas na forma como a Cemig trabalha, até que o maior risco de incidência de coronavírus se reduza. A intenção é proteger a saúde dos empregados e demais colaboradores da empresa, contribuindo para as ações que estão sendo realizadas pelas autoridades sanitárias e para a manutenção da qualidade dos serviços prestados à população. “O serviço de saúde da Cemig está se atualizando todos os dias para entender e orientar corretamente sobre as ações que precisaremos tomar, sempre considerando o respeito à saúde de nossa força de trabalho e de nossos clientes”, destaca o gerente da Cemig.