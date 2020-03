Espanha tem maior número de mortos em um único dia e supera China em decorrência do novo Coronavírus

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de março de 2020.

Madri – A Espanha superou o número de mortes registradas na China em decorrência do novo coronavírus. A informação é do Ministério da Saúde do país, liberada nesta quarta, 25.

O país já registou 3.434 mortes desde o início do surto, sendo que 738 delas nas últimas 24 horas.

O número total de casos registrados subiu 20% nessa terça-feira,24, em relação ao dia anterior, atingindo 39.673 infectados, segundo o último balanço do Ministério da Saúde.

A expectativa é a de que a extensão do estado de emergência acordado pelo governo seja confirmada nesta quarta, 25, no Congresso.