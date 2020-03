Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de março de 2020.

Gastronomia – Aprenda a fazer frango com batatas ao creme, receita prática para o domingo!

Você vai precisar de:

4 batatas inglesas cozidas

1 peito de frango

1 sobrecoxa de frango

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 copo de leite (100ml)

100g de queijo parmesão ralado

3 cl. sopa de farinha de trigo

2 tomates sem pele e sem caroços

2 cl. sopa de extrato de tomate

1 cebola batida

2 dentes de alho amassados

Óleo vegetal para refogar

Cubos de requeijão em barra

MODO DE PREPARO

– Corte o frango em cubinhos e refogue-o com todos os temperos. Reserve.

– Em uma bacia pequena, amasse as batatas com o leite, a farinha e o queijo, formando um purê bem consistente.

– Coloque o refogado em um refratário e cubra-o com o creme de batatas. Distribua os cubos de requeijão e leve ao forno, em temperatura alta, até derreter o requeijão e dourar.

– Sirva com arroz branco e salada de alface crespa.