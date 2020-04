Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de abril de 2020.

Montes Claros – Escolas municipais em Montes Claros passarão por dedetização

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros está realizando um processo de licitação para contratar empresa que vai realizar a limpeza de reservatórios de água e dedetização em geral das unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME). O objetivo é proporcionar ambientes com mais qualidade de vida e higiene adequada para servidores e usuários de 80 imóveis (27 deles localizados na zona rural do município) que abrigam as unidades de ensino, o almoxarifado e a sede da SME.

A iniciativa irá eliminar fungos, bactérias, micro-organismos e resíduos depositados por animais como ratos, baratas, cupins, formigas e mosquitos e promover a chamada dedetização geral (desinsetização, desratização, limpeza de áreas com ninhos e fezes de pássaros, eliminando piolhos e outros resíduos, extermínio e controle de outras pragas urbanas e rurais).

O pregão do processo nº 066/2020 será realizado na modalidade eletrônica, no dia 5 de maio, através do sistema do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br). O edital do processo está disponível para consulta no site da Prefeitura de Montes Claros https://admin.montesclaros.mg. gov.br/upload/licitacoes/ files/licitacoes/2020/P06620/ PregaoEletronico26.pdf.