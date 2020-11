Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de novembro de 2020.

Conta do Papa Francisco curte foto sexy de modelo brasileira; Vaticano investiga o caso

Pelo Instagram do chefe da Igreja Católica ser administrado por mais de um funcionário, ainda não se sabe de onde veio a curtida

Uma curtida suspeita que a conta do Papa Francisco deu em uma foto sexy da modelo brasileira Natalia Garibotto no Instagram, virou assunto nas redes sociais e fez com que o Vaticano abrisse uma investigação para apurar o caso.

A modelo, conhecida como Nata Gata, publicou em seu perfil uma foto usando lingerie colegial e calcinha fio-dental. No registro ela aparece ao lado de um armário escolar, esbanjando sensualidade.

Fontes internas do Vaticano contou à um site de notícias religioso que as mídias sociais do Papa são administradas por vários funcionários da Santa Fé, entidade eclesiástica da Igreja Católica em Roma. As investigações estão em andamento, mas a conta oficial já retirou a curtida da foto da modelo.

Em seu perfil do Twitter, Natalia aproveitou do momento e brincou: “pelo menos vai para o céu”.