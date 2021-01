Casamentos via internet viram tendência em cartórios de Minas Gerais

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de janeiro de 2021.

A cerimônia de casamento sempre foi algo bastante tradicional no Brasil, mas isso nunca impediu que algumas dessas celebrações fossem diferentes. Em 2020, seguindo as tendências digitais, os casamentos via streaming começaram a ganhar espaço em Minas Gerais. A ideia é realizar algo pequeno, apenas para pessoas íntimas, mas que também pode ser acompanhado por amigos e familiares que estão distantes.

Essa tendência surgiu como opção nos cartórios, que começaram a oferecer o serviço no início do ano passado. A ideia é formalizar a união, pelo estado civil, apenas com os noivos e com uma transmissão online de toda a cerimônia oficial. Em maio de 2020, Belo Horizonte foi a primeira cidade mineira a formalizar uma união desta maneira. Algo que virou tendência nos meses seguintes, e que continua em alta.

Além da facilidade e comodidade, essa maneira de casar acaba sendo uma forma de compartilhar o momento com mais pessoas. Afinal, a cerimônia pode ser acompanhada por terceiros e, dessa forma, amigos e familiares distantes só precisam de uma conexão com a internet para estar presente. Esses foram os principais motivos que levaram as pessoas a casar desse jeito diferente e moderno.

Mais digital

A ideia de ter um casamento mais moderno, e simples, mostra que até mesmo essa cerimônia tradicional está se adaptando com os tempos atuais. Afinal, o streaming e as transmissões ao vivo estão ganhando muito espaço na rotina das pessoas. No ano passado, por exemplo, os tradicionais festivais de música foram trocados por festivais digitais transmitidos pelas redes sociais, ou pelas plataformas de compartilhamento de vídeo.

Entretanto, a realização da cerimônia não é a única tendência mais digital que os casamentos estão passando. Atualmente, os casais costumam usar aplicativos para smartphones e websites para receber mensagens, presentes e até mesmo falar um pouco mais da festa e da história íntima dos noivos. Outra tendência é o convite online, que podem ser criados online na Invitation Maker da InVideo. A ferramenta permite que o usuário crie convites temáticos e personalizados para um casamento, um aniversário ou qualquer cerimônia que possua uma lista de convidados. Ou seja, é possível fazer um convite temático para um casamento na praia, no salão de festas ou até mesmo em casa. A ideia é personalizar e oferecer um convite diferenciado digitalmente, e fugir daquele papel simples que enviamos por correio.

Assim, as cerimônias estão ficando cada vez mais interativas. Um exemplo disso foi o recente projeto Casa Comigo na Arena MRV, que foi criado pela própria empresa MRV para que os casais pudessem realizar casamentos no futuro estádio do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Os noivos interessados no local precisam se cadastrar no site da campanha para conseguir agendar a cerimônia no local.

Dentro da lei

A ideia de realizar casamentos via internet não foi nada que surgiu sem qualquer controle. Na verdade, em Minas Gerais, esse projeto foi autorizado por uma nova portaria que permitiu a pequenos cartórios a colocar em prática as cerimônias online. Antes, essa modalidade poderia ser feita apenas em lugares restritos. Atualmente, apenas 129 cartórios de 29 cidades mineiras, incluindo Montes Claros, podem fazer a união nesse formato.

Os casamentos se transformam com o tempo, e na era digital isso não seria diferente. É uma tendência que pode parecer estranha para as pessoas, mas que está fazendo algum sucesso em Minas Gerais. Além da celebração ser mais simples e menos burocrática, também dá a oportunidade para mais pessoas assistirem. Assim, a tecnologia acaba por encurtar a distância de amigos e familiares que não podem se deslocar até a união do casal. É uma facilidade para os noivos e também para os convidados.