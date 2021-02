Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de fevereiro de 2021.

Gastronomia – Receita de Carne fiorentina com molho de tomate

Você vai precisar de:

500g de contrafilé em tiras

1 cebola picada

6 dentes de alho picados

2 cl. sopa de manteiga

Sal e pimenta a gosto

Cebolinha picada

1 xc. de ameixas com caroços

1 xc. de azeitonas com caroços

1 copo de vinho tinto

½ pouch de molho de tomate Tambaú sabor ervas finas

4 cl. sopa de molho shoyu

2 caixas de creme de leite

MODO DE PREPARO

– Numa frigideira, derreta bem a manteiga. Tempere a carne com sal e pimenta e coloque na manteiga para dourar. Acrescente a cebola e o alho e refogue tudo muito bem.

– Acrescente o vinho com o molho de tomate Tambaú sabor ervas finas e o molho shoyu e deixe no fogo até ficar cremoso.

– Acrescente logo em seguida o creme de leite as ameixas, azeitonas e cebolinha. Misture tudo muito bem.