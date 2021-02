Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2021.

Gastronomia – Receita de Lasanha mista de frango

Você vai precisar de:

2 pacotes de massa de lasanha instantânea

700g de peito de frango cozido e desfiado

500g de presunto

500g de queijo mussarela ralado

1,5 litro de leite

3 cl. de amido

2 caixas de creme de leite

2 cl. sopa de manteiga

1 cebola picada

2 cl. sopa de mostarda

Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO

– Aqueça a manteiga numa panela e coloque a cebola para refogar junto com o frango desfiado.

– Misture o amido com e leite e acrescente a panela. Quando ficar bem cremoso, tempere com sal e pimenta e acrescente o creme de leite e a mostarda. Misture tudo muito bem.

– Monte a lasanha intercalando a massa com o presunto, o queijo e o creme de frango. Finalize com o queijo e leve ao forno por 30 minutos para gratinar.

* Tempo total de preparo: 30 minutos de preparo + 30 minutos no forno