MG – Homem é preso suspeito de estuprar a filha na frente do filho de 10 anos em MG

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2021.

MG – Homem é preso suspeito de estuprar a filha na frente do filho de 10 anos em MG

MG – Um homem de 49 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (17) em Rio Vermelho, na região do Alto Jequitinhonha, em Minas Gerais, suspeito de estuprar e ameaçar a própria filha, hoje com 19 anos, desde quando ela tinha 13. Ele também é investigado por cometer os atos, em algumas oportunidades, na presença do filho de 10 anos.

Segundo a Polícia Civil (PCMG), que cumpriu o mandado de prisão em conjunto com a Polícia Militar, as investigações tiveram início após denúncia anônima. O indivíduo é pai de outros seis filhos.

“A prisão dele é importante para que a integridade sexual das vítimas fosse assegurada, bem como para que outros elementos de informação sejam formalizados sem coação por parte do investigado, que é pai das vítimas e morava na mesma casa com elas”, ressalta o delegado Sávio Assis Machado Moraes.

Ainda de acordo com o delegado, o homem já foi preso preventivamente em 2014, em razão do cometimento de estupro anterior, dessa vez, contra uma outra filha que, à época, tinha 14 anos.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça. As investigações continuam.

Crime

Praticar um crime sexual na presença de alguém menor de 14 anos, quando essa vítima é obrigada a assistir o fato, é chamado de “satisfação da lascívia própria”. A pena é prisão de dois a quatro anos.

Já o ato libidinoso contra menor de 14 anos pode gerar reclusão de oito a 15 anos.

As informações são do Portal O Tempo