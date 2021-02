Damares Alves anuncia implementação do Plano de Enfrentamento ao Feminicídio

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2021.

Damares Alves anuncia implementação do Plano de Enfrentamento ao Feminicídio

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou a implementação do Plano de Enfrentamento ao Feminicídio, que deve ocorrer em março. A medida visa intensificar o combate à violência contra a mulher. Segundo ela, o Ligue 180 registrou aumento de 39% no número de denúncias de agressão contra mulheres no ano passado.

Damares também afirmou que vai ampliar a rede de Casas da Mulher Brasileira, locais que reúnem serviços de proteção, como delegacia, psicólogos e acolhimento para quem foi vítima de violência. Atualmente, o Brasil possui apenas 7 espaços como esse. A meta é criar 27 novos centros ainda em 2021.