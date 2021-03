Itens decorativos que ajudam no bem-estar e amenizam o calor do ambiente

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de março de 2021.

Veja algumas sugestões para decoração que contribuem para diminuir o calor e trazem uma sensação de conforto.

As pessoas têm passado cada vez mais tempo em casa e, por esse motivo, pode ser interessante redecorar os ambientes para deixá-los visualmente mais agradáveis.

E, além dos fatores externos, tanto a disposição dos móveis quanto alguns itens de decoração podem aumentar a sensação térmica. No entanto, uma decoração funcional e algumas plantas ajudam a minimizar o calor. Abaixo, confira algumas sugestões.

Posição dos móveis

Deixar as janelas abertas não é a única forma de ventilar a casa. Também é necessário permitir que o ar circule livremente, sem interferências. Portanto, a dica é mover todos os móveis que possam atrapalhar o trajeto, criando uma corrente de ar.

Móveis vazados

Outra dica relacionada à circulação do ar é optar por móveis vazados, como escrivaninhas com prateleiras em vez de gaveteiros, banquinhos em vez de cadeiras com encosto e estantes com nichos abertos em vez de armários.

Plantas

Cultivar plantas em casa é, sem dúvidas, uma forma de trazer mais conforto, frescor e vida para o seu lar. Além disso, as plantas proporcionam uma decoração sustentável, natural e são ótimas aliadas contra o calor, pois têm o poder de aumentar a umidade e facilitar a circulação do ar.

Entretanto, vale ressaltar que é preciso fazer escolhas corretas de acordo com o ambiente (externo ou interno), sendo importante combinar as espécies. Nesse sentido, uma sugestão é reservar uma parede para a criação de um jardim vertical. Para ambientes internos, as espécies mais indicadas são: Avenca, Jiboia, Samambaia, Costela de Adão, Begônia, Filodendros, entre outras.

Cortinas e persianas

Esses itens também são de suma importância para controlar o calor nos ambientes internos. As cortinas de rolo, por exemplo, reduzem em até 95% a entrada de raios solares no ambiente, visto que elas funcionam como um tipo de tela solar.

Prefira cores claras

Optar por cores escuras para as paredes gera retenção de calor e, como a intenção é deixar o ambiente mais ameno, as cores claras são as mais indicadas para quartos, varanda e demais locais em que o objetivo seja potencializar a ventilação.

Tecidos corretos

Tecidos mais leves — como linho e algodão — são indispensáveis para amenizar o calor e proporcionar mais leveza aos ambientes. Sendo assim, se você possui um sofá de couro ou veludo e um tapete felpudo, considere a possibilidade de substituí-los por itens confeccionados com os tecidos citados. Também há a alternativa de comprar capas, que têm a mesma função, mas são bem mais baratas.

Ventilação

O aparelho de ar-condicionado é o mais indicado para combater o calor forte, porém — de acordo com alguns especialistas — o ventilador é capaz de substituí-lo, desde que seja colocado de costas para a janela.

Além disso, ventiladores de teto e umidificadores também amenizam o calor, portanto devem ser considerados. Entretanto, não há nada melhor que a ventilação natural. Janelas amplas contribuem bastante para manter a casa sempre bem arejada. Sendo assim, mantenha-as abertas sempre que possível.

Iluminação

Se a sua casa não possui uma boa iluminação natural, o conselho é levar essa sensação para dentro da residência. A luz branca quente é a mais indicada por ser mais próxima da natural, mas há outras opções, como as luzes pendentes ou incandescentes, por exemplo, que trazem um clima mais ameno para dentro de casa e ainda economizam energia elétrica.

Adotando todas essas sugestões, certamente os ambientes da sua casa ficarão mais frescos e leves, tanto em relação à temperatura quanto ao visual.