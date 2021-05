Montes Claros – Novo Decreto define escala prioritária para vacinação contra a Covid-19

A escala foi dividida em dois grupos sucessivos. No primeiro grupo , estão incluídos:

A faixa etária para o segundo grupo é de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos.

De acordo com o decreto, é necessário apresentar um atestado médico no momento da vacinação. Os portadores de Síndrome de Down e de Deficiência Permanente não precisam de atestado.