Volume de compras com cartão de crédito cresce 52% no segundo trimestre em 2021

31 de agosto de 2021.

Campinas, São Paulo 31/8/2021 – Com aumento de participação das compras realizadas através de cartão, Marketplace utiliza tecnologia e ciência de dados para ajudar pessoas a encontrar opções

O Brasil é destaque no cenário internacional devido ao maior uso de cartões de crédito, débito e pré-pagos. Hoje, o país é considerado o maior da América Latina em quantidade de cartões em circulação.

Em 2020, essas formas de pagamento movimentaram juntas R$ 2 trilhões no Brasil, conforme dados divulgados pela ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).

Os dados coletados no primeiro trimestre de 2021 já mostram um crescimento considerável para este ano. De acordo com a pesquisa, o período registrou um crescimento de 52%, totalizando R$ 609,2 bilhões negociados no período.

Embora o uso de cartões de débito e pré-pagos esteja crescendo, o cartão de crédito ainda é o maior meio de pagamento eletrônico, responsável por R$ 371,3 bilhões, de acordo com a pesquisa.

Neste contexto, foi lançado, em 13 de agosto de 2021, um marketplace que busca aglutinar cartões de crédito e conta com mais de 700 opções cadastradas, como afirma o CEO, Alexandre Rezende.

“Sabemos a importância e todos os benefícios que um cartão de crédito pode trazer à vida financeira das pessoas. Por isso, queremos ajudar cada brasileiro a encontrar um cartão que faça sentido com a realidade pessoal, de maneira inteligente, prática e digital”, afirma o CEO.

Um dos fatores que favorecem o consumo com cartão de crédito são as compras realizadas pela internet, que estão cada vez mais em alta entre a população. Dados da ABECS mostram que o uso de cartões para pagamento em compras na internet e aplicativos movimentou R$ 135,1 bilhões no segundo trimestre.

A projeção, portanto, é que o crescimento no segundo semestre de 2021 seja ainda maior.

Mais de 16 milhões de brasileiros ainda não possuem conta bancária e cartão de crédito

Embora a maioria dos brasileiros tenha conta bancária ativa, muitos continuam sem acesso a qualquer tipo de serviço bancário e a utilização de cartão de crédito como meio de pagamento. O país soma mais de 34 milhões de habitantes com acesso precário ao sistema bancário, o que equivale a 21% da população.

Os números são da pesquisa do Instituto Locomotiva, realizada a partir de dados coletados em janeiro deste ano. Ao todo, são 16,3 milhões de pessoas sem acesso a produtos ou serviços disponíveis no mercado. Dentre os entrevistados, 39% afirmou que já teve uma conta e 69% gostariam de ter.

Os principais motivos para esses dados estão na falta de informação das instituições bancárias no momento da contratação de um produto ou serviço e também na complexidade para buscar essas informações. Diante desse cenário de dúvidas, hoje já é possível contar com a ajuda da tecnologia e ciência de dados para e encontrar opções de cartão de crédito.

Através da internet, existem hoje algumas alternativas para busca de informações sobre cartões de crédito, no marketplace cartaodecreditos.com.br por exemplo, é possível a realização de buscas neste sentido. “Queremos dar acesso a informações sobre cartões de crédito para os usuários, através de diferentes formas de pesquisa, seja o tipo de cartão de crédito, bandeira, perfil do usuário ou benefícios oferecidos pela administradora do cartão”, conta o CEO, Alexandre Rezende.

De acordo com um levantamento realizado pelo marketplace, em poucos dias após o lançamento, foram realizados mais de 70.000 acessos de pessoas interessadas em informações sobre cartão de credito.

Isso mostra o interesse por parte da população em encontrar um cartão de crédito que atenda às suas necessidades. Antes o cartão de crédito acabava sendo um dos grandes vilões na hora de controlas as dívidas, principalmente por conta dos altos juros e o pagamento da anuidade.

Com o aumento da concorrência no setor, muitas financeiras passaram a oferecer possibilidades interessantes, como anuidade zero, juros mais baixos e outras vantagens. Essa nova realidade também contribui para o aumento do consumo com cartões de crédito.

Ainda de acordo com o levantamento feito pelo marketplace, as pessoas têm dado prioridade para cartões que oferecem vantagens para o dia a dia. “As principais informações buscadas pelos usuários no marketplace estão relacionadas as páginas de cartões de crédito que possuem anuidade zero, programas de cashback e também os que possuem pontos e recompensas”, conta o CEO, Alexandre Rezende.

Com as empresas aprendendo cada vez mais a vender pela internet e o desenvolvimento da cultura de compras online, o cartão de crédito pode ganhar ainda mais adeptos ao longo dos próximos anos.



