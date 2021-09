Especialistas ensinam como prevenir da mordida do Leão para pessoa física que investe na Bolsa

Compartilhe Facebook

1 de setembro de 2021.

São Paulo 1/9/2021 – Organização e disciplina são fundamentais para quem quer ganhar dinheiro na bolsa. O monitoramento e o cálculo dos resultados devem ser constantes

Os especialistas Alice Porto e Filipe Fradinho falam sobre “Tributação na bolsa de valores: como não cair na boca do Leão”, no próximo dia 2



Atualmente, mais de 3,2 milhões de pessoas físicas investem na Bolsa de Valores no Brasil. Segundo dados da Receita Federal, este número reflete um crescimento de quase 100% de investidores nos últimos dois anos. A possibilidade de ganhar dinheiro com o sobe e desce das ações é um dos principais atrativos para os recém-chegados investidores. Contudo, a satisfação do ganho pode se tornar uma dolorosa experiência, caso o empreendedor financeiro não observe alguns procedimentos obrigatórios.

“A partir do momento em que a pessoa física investe qualquer valor na Bolsa de Valores, independentemente de lucro, do prejuízo ou do valor investido, assume também três responsabilidades: a 1ª obrigação com o Leão é calcular os resultados das operações todo mês; a 2ª envolve o pagamento do DARF, se tiver lucro tributável e a 3ª é declarar o Imposto de Renda anualmente”, esclarece Alice Porto, do canal Contadora da Bolsa.

E caso não cumpram com estas obrigações, podem acabar caindo na malha fina e pagando multas desnecessárias. Ou seja, complicando a vida com o Leão e rasgando dinheiro – o que vai na contramão dos objetivos do investidor ao entrar na bolsa de valores. Para falar sobre esse assunto e muito mais sobre operações na Bolsa de Valores, Filipe Fradinho, conhecido como FradGain, recebe Alice Porto, criadora do Canal Contadora da Bolsa e CEO da Contadora da Bolsa Contabilidade, na live gratuita (no seu canal do YouTube), no dia 2 de setembro, às 19 horas, com o tema: “Tributação na Bolsa de Valores: como não cair na boca do Leão”.

Filipe Fradinho é analista CNPI, formado em Administração de Empresas pela PUC-RIO. Com passagens pela Ágora Corretora, Órama e Ativa Investimentos, foi trader profissional e se especializou em operações de Day Trade no mercado futuro de índice e dólar. Atualmente, faz parte do #TeamClear e é responsável pela sala educacional de Análise Técnica, a EducaClear, no canal da Clear no YouTube. Alice Porto é Graduada em Ciências Contábeis pela PUC Minas, com mais de 25 anos de experiência em gestão empresarial, e especialista em contabilidade para investidores da bolsa brasileira, há mais de 13 anos. É também fundadora do canal no Instagram @contadoradabolsa e autora do livro “101 perguntas e respostas de tributação na bolsa”.

“Organização e disciplina são fundamentais para quem quer ganhar dinheiro na bolsa. O monitoramento e o cálculo dos resultados devem ser constantes, para evitar de deixar de pagar o DARF devido ou, pagar sem necessidade. Nas duas situações, o investidor vai acabar pagando multas e jogando dinheiro fora”, finaliza Porto.

