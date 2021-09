Crescimento e ações movimentam o ensino técnico paulista

Compartilhe Facebook

3 de setembro de 2021.

Recife 3/9/2021

Ensino técnico paulista vem ganhando destaque dentro e fora da sala de aula

Dentro da educação técnica, o Estado de São Paulo vem se mostrando em forte crescimento com a chegada de novas escolas técnicas, além da imersão de ações importantes para sociedade. É o caso da rede de ensino Grau Técnico, que chega com mais uma unidade ao estado, desta vez no litoral, em Santos. Já a unidade Grau Técnico Guarulhos realiza ação de doação de sangue, em parceria com a “AmorSeDoa”.

Localizada na Avenida São Francisco, 27, Centro de Santos, a nova instituição chega com a força da educação técnica, garantindo ensino de qualidade em todos cursos que a rede oferece, voltados às áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios.

Doação de sangue

É na simplicidade de um ato que as correntes solidárias ganham forças. Diante dessa força e necessidade coletiva, a unidade Grau Técnico Guarulhos realiza nesta sexta-feira (03), das 10h às 16h, uma campanha de doação de sangue, em parceria com a AmorSeDoa, terceirizada reconhecida por facilitar a ponte entre os doadores e bancos de sangue da região. A ação será aberta ao público com agendamento através do link: https://www.sympla.com.br/doacao-de-sangue-no-grau-tecnico-guarulhos—-dia-0309__1291695.

De acordo com Mayara Cucoro, coordenadora pedagógica do Grau Técnico Guarulhos, a ação tem um grande valor social. “É uma bela parceria com o AmorSeDoa. Mais do que nunca, vimos a importância de ser um facilitador nessa luta. O Grau Técnico tem compromisso não só com nossos alunos e funcionários, mas sim, com todos”, celebrou. A ação mobiliza alunos, funcionários e interessados.

Grau Técnico:

O Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. Com 86 unidades, presente nas cinco regiões do País, o Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. A duração dos cursos varia de três meses a dois anos, com aulas de uma a três vezes na semana.

Website: http://www.grautecnico.com.br