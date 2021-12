Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de dezembro de 2021.

Uma dúvida presente na maioria da sociedade é sobre o processo litigioso, e pensando nisso, decidimos vir falar um pouco mais sobre ele, para assim, você ficar por dentro do que é, quais são as etapas e quanto tempo demora o processo de um divórcio litigioso.

Caso você se encaixe dentro desta parte da sociedade que desconhece tais informações, ou até mesmo se você está passando ou irá passar por este processo, acaba se tornando extremamente essencial com que você veja este artigo até o fim.

Além disso, prestar muita atenção em todas as informações que serão citadas aqui acaba se tornando algo fundamental, pois com certeza em algum momento da sua vida você irá necessitar saber o que é, como funciona ou quanto tempo demora o processo de um divórcio litigioso.

O que é um divórcio

Antes de aprender do que se trata um divórcio litigioso, é necessário aprender exatamente o que é um divórcio e como ele é feito e processo, para assim, conseguir ver o que é, como funciona e quanto tempo demora o processo de um divórcio litigioso.

Primeiramente o divórcio pode ser definido por um rompimento legal e definitivo do casamento civil que foi firmado oficialmente em um cartório, além de que um divórcio costuma ser resolvido na Justiça quando há a presença de filhos menores ou incapazes, ou até mesmo quando houve alguma briga entre o casal.

Em casos que nenhum destes fatores são atendidos, o divórcio pode ser realizado normalmente em um cartório, sendo bem mais rápido, prático e sem muitas burocracias e procedimentos.

Vale lembrar que é importante não confundir um divórcio com uma dissolução de união estável, do mesmo jeito que muitas pessoas costumam confundir a diferença entre propriedade e posse.

O que é divórcio litigioso

Agora que você já sabe o que é um divórcio, chegou a hora de aprender o que é um divorcio litigioso, e de maneira bem resumida, pode-se dizer que é denominado de divórcio litigioso o processo que acontece quando um dos cônjuges quer se separar, porém, o outro não.

Esse processo também pode acabar acontecendo quando há divergências insuperáveis que fazem parte de um divorcio, como a pensão alimentícia, guarda dos filhos, ou até mesmo partilha de bens.

Além disso, também vale ressaltar que um divórcio litigioso é um processo judicial, ou seja, ele precisa ser feito obrigatoriamente na Justiça, juntamente com um advogado de família.

Quais são as etapas do processo de divórcio na justiça?

Já que você já sabe bem a definição de um divórcio, além da definição de um divórcio litigioso, chegou a hora de aprender como funciona e por quais etapas um divórcio litigioso passa na Justiça, e logo em seguida, você verá quanto tempo demora o processo de um divórcio litigioso.

A petição inicial

O processo se inicia quando o autor (cônjuge que quer se separar), juntamente com o seu advogado a petição inicial, na qual contém as seguintes informações: data do casamento ou tempo aproximado de união; data do término do relacionamento; existência ou não de filhos, juntamente com o pedido de guarda; pensão alimentícia; bens a serem partilhados, entre outros.

A audiência de conciliação

Na segunda etapa acontece uma audiência de conciliação, onde um conciliador ou mediador irá conversar com o casal, na tentativa de transformar o divórcio litigioso em um divórcio consensual, para evitar burocracias e demais dores de cabeça ao casal.

O prazo de 15 dias

Caso a conciliação não acabe acontecendo, o réu (cônjuge que não quer se separar) deverá apresentar uma defesa contra as alegações que foram mostradas na petição inicial, dentro de 15 dias.

O Ministério Público

Caso o casal tenha filhos, logo após a defesa do réu depois dos 15 dias, o processo será encaminhado ao Ministério Público, onde será exigido algumas provas, que os dois cônjuges necessitarão apresentar. Além disso, o casal precisará voltar ao Ministério Público após a audiência, para assim, ser dado o parecer de mérito sobre seus filhos.

O juiz

Após tais etapas, a continuidade do processo irá depender totalmente do juiz, que irá intimar as duas partes a apresentarem as suas provas, e sendo assim, a autoridade irá analisá-las e julgá-las.

A audiência de instrução e julgamento, além da

Por fim, finalmente acontece a audiência, e nela, são ouvidas as testemunhas e as duas partes, para que assim, logo em seguida, aconteça a sentença final do juiz.

Quanto tempo demora o processo de um divórcio litigioso na justiça?

Agora que você já sabe exatamente o que é um divórcio, além da definição e quais processos que estão presentes dentro de um divórcio litigioso, chegou a hora de aprender quanto tempo costuma durar tal processo.

Primeiramente é essencial que você entenda que um divórcio litigioso não costuma apresentar um tempo mínimo ou máximo de duração, já que existem casos mais simples e casos mais complexos, que costumam variar muito este processamento.

Portanto, pode-se dizer que a demora de tal processo irá depender de diversos fatores, como o número de processos da Vara da Família, a necessidade de comparecimento do Ministério Público, e a seriedade e comprometimento dos advogados, sendo assim, tais processos podem ter uma duração de até dois anos.

Com isso, é certo afirmar que você já está por dentro de tudo que é necessário sobre um divórcio litigioso, sabendo todas as suas etapas, além de saber quanto tempo demora o processo de um divórcio litigioso.