5 hábitos para uma vida mais saudável

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de fevereiro de 2022.

A maioria das pessoas desejam ter uma saúde de ferro, mas será que estão dispostas a pagarem o preço para conseguir?

Se você deseja ser uma pessoa mais saudável leia este artigo até o final e descubra as dicas que separamos para você.

Criar uma rotina de exercícios, uma alimentação balanceada e ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, não é algo simples que se alcança do dia para a noite.

Para obter o sucesso vai depender muito da sua capacidade e força de vontade para mudar seus hábitos.

Mas, lembre-se, evoluindo um pouco de cada vez, e com certeza os benefícios virão.

Conheça os 5 hábitos para você conseguir ter uma vida mais saudável

1. Hidrate-se

Um cuidado que todos nós sabemos que precisamos, mas por conta da correria do dia, deixamos de lado.

É importante beber dois litros de água por dia, mas cada corpo tem uma necessidade diferente.

Não existe uma fórmula perfeita para saber a quantidade ideal que uma pessoa precisa ingerir.

Cada organismo reage de uma maneira diferente, a necessidade também vai depender do tipo de exercícios físicos, pois existem tipos que vão exigir uma hidratação maior.

2. Possua uma alimentação saudável

Com certeza você já ouviu falar da frase clichê: “Você é o que come”.

Os benefícios de uma alimentação saudável vão te acompanhar pelo resto da sua vida.

Quando mantemos bons hábitos alimentares, estamos mandando um recado para o nosso organismo que nos importamos com ele.

E em troca, recebemos uma sensação boa de bem-estar, mais energia, bom humor, uma imunidade alta, o que dificulta você ficar doente.

Procure alimentos ricos em:

Carboidratos: Arroz, batata doce, mandioca e milho

Proteínas: Frango, peixe e ovo

Vegetais e legumes: Abobrinha, cenoura e brócolis

3. Cozinhe sua própria comida

Essa é uma ótima maneira de você cuidar de si mesma.

Cozinhar suas próprias refeições, além de ser um passatempo para quem gosta, você sabe bem o que está ingerindo.

Nos dias de hoje tem sido muito difícil comer em certos lugares, as refeições estão cada vez mais rápidas e sem muito nutrientes.

Outra grande vantagem é a economia que você terá cozinhando sua própria comida, pois irá diminuir a quantidade de delivery.

Para quem não tem muita prática de cozinhar, existem diversos vídeos na internet de receitas, desde as mais fáceis até aquelas no nível Masterchef.

4. Pratique exercícios físicos

A importância das atividades físicas está diretamente ligada com o bem estar de um corpo ativo e saudável.

As alternativas são muitas, desde caminhadas em um parque, academia, dança ou esportes do seu interesse.

O mais importante é não ficar parado! Separe alguns minutos por dia para caminhar pela casa, evite ficar sentado por muito tempo, faça alongamentos, esses hábitos irão te trazer mais qualidade de vida e pode até aliviar as tensões do dia a dia.

5. Durma bem

Não é fácil manter uma rotina de uma boa noite de sono, não é mesmo? ainda mais na correria do dia e as situações de estresse.

Ficar muitas horas acordado para conseguir terminar os trabalhos ou aproveitar momentos de diversão, pode trazer sérios danos à saúde a longo prazo.

Dormir bem ajuda o corpo a recuperar as energias que foram perdidas, fazendo com que todas as funções cognitivas estejam prontas para o dia seguinte.

Siga todos os passos acima, pois ter uma vida saudável é a melhor opção que temos nos dias atuais. Quanto mais você cuida do seu estômago, mais saudável você será.

Muitas pessoas que não cuidam da saúde precisam tomar misoprostol para tratar e prevenir dores no estômago.

Cuidar da sua saúde é um ato de amor-próprio, pois os problemas causados por não cuidar bem de você mesmo podem ser graves.

Além de prejudicar a sua qualidade de vida! Por exemplo, dores de coluna e dores de cabeça, trazem muito desconforto no dia a dia, e também atrapalham a sua produtividade, seja no trabalho ou na escola.