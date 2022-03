O que faz o ortopedista? Saiba tudo sobre essa especialidade

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de março de 2022.

Hoje você vai entender o que é ortopedia, o que faz o ortopedista e as diferenças entre traumatologista e ortopedista. Confira!

Ortopedia é a técnica que visa corrigir ou evitar deformidades do corpo humano por meio de exercícios ou diferentes dispositivos.

Em todo o mundo, milhões de pessoas sofrem de trauma, doença ou patologia que exige que elas vão à ortopedista para resolver seu problema.

Para ajudar você a entender mais sobre o que faz o ortopedista, eu preparei o artigo de hoje sobre o assunto. Ficou interessado em saber mais? Então acompanhe comigo agora mesmo!

O que é ortopedia?

A ortopedia é a especialidade médica responsável pelo diagnóstico, tratamento, reabilitação e prevenção de lesões e doenças do sistema musculoesquelético do corpo humano.

Por um tempo, a ortopedia foi dedicada ao cuidado de crianças com deformações da coluna vertebral ou membros, no entanto, hoje esta especialidade é dedicada a pacientes de todas as idades e patologias.

Esta especialidade engloba um sistema amplo e complexo que inclui ossos, articulações, ligamentos, tendões, músculos e nervos que permitem que uma pessoa se mova e trabalhe.

Se você sente dores em qualquer uma das regiões citadas acima, deve procurar uma clínica ortopédica para buscar um tratamento o mais rápido possível. De fato, quanto mais rápido você buscar ajuda, maior a chance de obter sucesso em uma condição.

Quais situações um ortopedista frequenta?

Um médico ortopédico é responsável por tratar problemas que afetam o sistema motor. É responsável por diagnosticar, tratar, reabilitar e prevenir problemas congênitos, más posturas ou lesões sofridas em acidentes.

Os ortopedistas geralmente são especializados em um membro específico, seja ombro, pé, mão, coluna, joelho ou pediatria, embora todos sejam treinados para dar práticas gerais.

Os tempos têm mudado no campo da ortopedia. Nos últimos anos, as deformidades na coluna vertebral estão se tornando mais frequentes, então há uma demanda por uma oferta cada vez maior de médicos ortopédicos especializados na correção do sistema musculoesquelético.

Desta forma, um médico ortopédico é responsável por:

Diagnosticar lesões.

Tratar lesões com medicamentos, exercícios, cirurgia ou outros tratamentos.

Reabilitar através de exercícios ou fisioterapia para recuperar movimento, força ou funcionamento.

Prevenir através de informações e planos de tratamento.

Um dos profissionais ortopedistas mais procurados é o ortopedista de joelho. Além de traumas relacionados a essa região, a obesidade é uma das doenças mais comuns nos dias de hoje e isso tem um impacto muito grande no joelho das pessoas que simplesmente não conseguem aguentar o peso.

Quando ir a um ortopedista?

Dor crônica nas articulações ou ossos

Se você sentiu dor nos ossos ou articulações por mais de 12 semanas, você tem dor crônica. A dor crônica interfere na sua vida diária e nas suas tarefas. Você pode nem conseguir trabalhar.

Se você sofre de dor crônica, é hora de ir a um ortopedista. Uma vez que o ortopedista diagnostique a origem da dor, ele poderá iniciar o tratamento.

Faixa de movimento limitada

Você notou que sua capacidade de se mover está cada vez mais limitada? Suas articulações parecem tensas e os movimentos que antes eram fáceis agora são difíceis?

Você pode ter artrite ou outra doença articular, então é hora de ir a um ortopedista para diagnóstico e tratamento. Esse problema pode piorar muito se você não o resolver, então não demore.

Instabilidade ao caminhar

Embora seja normal se sentir um pouco instável ao caminhar em terrenos irregulares, você normalmente deve se sentir no controle ao caminhar e ficar em pé.

Se você se sentir cada vez mais instável, pode ter um problema com suas articulações. Você deve procurar atendimento médico antes de cair e se machucar.

É difícil realizar atividades diárias

Se você tiver problemas para realizar suas atividades diárias devido a dor, rigidez ou desconforto, visite um ortopedista. Seus sintomas podem piorar em vez de melhorar se você ainda estiver à margem, esperando por uma melhora.

Se você iniciar um plano de tratamento agora, sua lesão musculoesquelética pode começar a cicatrizar. Então, você poderá retomar suas atividades normais.

Diferenças entre traumatologista e ortopedista

Os traumatologistas são responsáveis por avaliar, estudar, analisar, cuidar e intervir em lesões relacionadas ao sistema musculoesquelético. Ou seja, pessoas com lesões nas extremidades, coluna ou pelve estão envolvidas, devido a golpes, seja devido a acidentes, quedas, fraturas, entorses, entre outros.

Dessa forma, os traumatologistas são os primeiros a fazer uma avaliação e fazer um diagnóstico para esclarecer o tratamento indicado.

Por sua vez, os ortopedistas são então responsáveis por fazer o diagnóstico da lesão ou distúrbio, a fim de estabelecer um tratamento baseado em medicamentos, exercícios, cirurgia ou reabilitação.

Os ortopedistas podem realizar práticas gerais em todo o sistema musculoesquelético, apesar disso, como já dito, a maioria dos especialistas opta por se especializar em partes específicas do corpo, como ombro, braço, coluna, joelho, quadris, mãos e pés e pediatria.

Como podemos ver, traumatologia e ortopedia são duas partes fundamentais para o tratamento de traumas e lesões de todo o sistema musculoesquelético.

Portanto, os tratamentos devem ser abrangentes, para que os pacientes na maioria dos casos sejam avaliados e atendidos por uma equipe multidisciplinar composta por traumatologistas e ortopedistas.

Considerações finais

Gostou de saber mais sobre o que faz o ortopedista? Então não deixe de acompanhar os demais artigos do blog, tenho muitas outras novidades para você!