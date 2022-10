Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 26 de outubro de 2022.

Voos são para o período de alta temporada quando turistas brasileiros e de todos os cantos do mundo visitam os principais destinos brasileiros

Salvador é um dos principais destinos do Brasil. É um local que mistura história, arquitetura imponente, alta gastronomia e muita variedade de ritmos. A capital da Bahia, sempre animada, é também o destino certo para quem deseja aproveitar o litoral e o melhor do carnaval.

E para quem está em Montes Claros e deseja embarcar para a cidade soteropolitana já nos primeiros meses do ano, quando os bloquinhos carnavalescos ocupam os principais pontos da cidade, a nossa equipe separou uma excelente oferta. Voos de ida e de volta por apenas R$ 636. A promoção é da Azul , válida para o mês de janeiro.

Compre passagens de ida e volta para Salvador por apenas R$ 636

A nossa equipe também selecionou outras ofertas para quem embarca em Montes Claros. Os voos com destino a São Paulo são vendidos por apenas R$ 489. Agora, se você deseja visitar Brasília, as passagens de ida e volta saem pelo valor de R$ 467.

É importante lembrar que todas as ofertas são para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023. Os bilhetes são vendidos com todas as taxas e encargos já inclusos no preço final. Os descontos não são válidos para os finais de semana e feriados deste período.