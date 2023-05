Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Redação - 19 de maio de 2023.

Os brasileiros têm muitas opções de entretenimento disponíveis, incluindo apostas esportivas e jogos de azar. Os brasileiros só precisam escolher a casa de apostas certa que ofereça os serviços certos. O Betmotion é uma das melhores plataformas para apostas esportivas e caça-níqueis. Uma ampla linha de apostas e uma grande seleção de jogos de azar garantem que o usuário se divirta e, se tiver sorte, ganhe muito dinheiro.

Informações gerais sobre o Betmotion Brasil

A casa de apostas está no mercado desde 2008. É de propriedade da Vision Media Services N.V., licenciada em Curaçao. É especializada em apostas esportivas e jogos de azar on-line para usuários da América Latina. O principal mercado da empresa é o Brasil. O Betmotion oferece aos usuários transações financeiras seguras, pois utiliza algoritmos SSL do Norton Secured para proteger os dados.

A interface é predominantemente azul, laranja e cinza. O site é compatível não apenas com o português, mas também com o inglês e o espanhol. No lado esquerdo, há uma lista dos principais jogos. Há também uma lista de todas as modalidades esportivas.

O centro do site é dedicado às apostas ao vivo. No lado direito, há um cupom e banners com anúncios. Na parte superior do menu está o botão para acessar as seções de apostas. Além disso, na parte superior, há informações sobre as promoções disponíveis.

Apostas em eventos esportivos no Betmotion Brasil

Como o público-alvo da casa de apostas são os brasileiros, a linha de apostas se concentra no futebol. Há cerca de 2.000 resultados de futebol na linha todos os dias. Você também pode apostar em:

Tênis;

Basquete;

Beisebol;

A linha de apostas em futebol contém partidas disputadas em cerca de 100 regiões do mundo. Além das ligas principais, há várias divisões menores. A cobertura do mercado também é boa. Há pelo menos 100 mercados disponíveis para cada partida de futebol. Para jogos populares, o número de mercados ultrapassa 300.

Para aqueles que preferem apostas ao vivo, há um reprodutor de mídia com infográficos. É possível assistir à transmissão ao vivo, bem como obter informações sobre a situação no campo de jogo sem iniciar o jogador. Os dados estatísticos facilitam uma análise mais precisa e, portanto, aumentam a chance de fazer uma aposta vencedora.

Deve ser feita uma menção especial aos esportes virtuais, que se tornaram populares no Brasil após o coronavírus. Os apostadores podem apostar em tênis virtual, beisebol, corrida de cavalos e corrida de cães. Os jogos virtuais são tão bons quanto os jogos regulares. Também é possível apostar em eSports. Em E-SPORTS, estão disponíveis jogos competitivos de tiro, estratégia e MOBA.

O valor mínimo da aposta é de R$0,1. O valor máximo da aposta é determinado de acordo com o tipo de previsão e a partida específica. As cotações podem ser chamadas de padrão. Por exemplo, para eventos de probabilidade igual, as cotações estão no nível de 1,85-1,85. A margem média da empresa é de 8%.

Jogos de azar no Betmotion Brasil

O Betmotion Casino é conhecido entre os brasileiros por sua grande variedade de jogos de azar. Há caça-níqueis de frutas, máquinas Megaways e máquinas com prêmios cumulativos. A variedade é atualizada regularmente com novos caça-níqueis. Você também pode jogar uma variedade de versões de bingo. Há versões populares de loterias, como Super Bonus, Crazy Halloween e Flying Pigs. Entre os jogos de loteria, também estão disponíveis raspadinhas.

A empresa também oferece aos usuários acesso a um cassino ao vivo. Você pode jogar roleta – as versões européia e francesa são populares no Brasil. Também estão disponíveis o bacará e o blackjack. Também popular entre os brasileiros é o Texas Hold’em, que é uma das melhores versões de pôquer. O software do modo ao vivo é fornecido pela Evolution Gaming.

Bônus disponíveis no site

O Betmotion é conhecido entre os brasileiros por sua generosa política de bônus. Ela é baseada em códigos promocionais. Por exemplo, você pode obter um bônus igual a 50% do seu depósito para o seu primeiro depósito, mas não mais do que R$2.600. Esse bônus pode ser recebido até um mês após a criação de um perfil com um código promocional. Se você usar outro código de bônus, poderá receber um incentivo igual a 100% para os três primeiros depósitos. Há também um código promocional que lhe permite obter um incentivo de 50%, limitado a R$180, para seu primeiro depósito de R$25 ou mais. Um bônus de 150%, limitado a 400 reais, está disponível para os jogadores. Ele é concedido para um depósito de 25 reais ou mais. Há também um código promocional que permite que você receba um bônus de 100% no seu primeiro e 50% no seu segundo depósito via Bitcoin. O máximo que você pode obter é 200 BRL.

Outros prêmios também estão disponíveis. Por exemplo, o site mantém um programa de fidelidade, que pode ser promovido por meio de apostas ativas. Quanto mais alto for o nível do usuário, maior será o bônus de depósito de aniversário. O presente de aniversário máximo pode ser de 300% do depósito.

Registro no Betmotion

Somente usuários registrados podem fazer apostas. Para se registrar, vá até o site de apostas e depois:

Clique no botão criar perfil no canto superior direito. Digite seu número de telefone e e-mail. Digite sua senha. Escreva um código promocional, se disponível. Concorde com os termos e condições da empresa e confirme que você tem mais de 18 anos de idade. Clique em Next (Avançar). Faça login em seu perfil usando seu número de telefone e senha.

Como criar um depósito no Betmotion Brasil

Uma vez logado, o apostador precisará fazer um depósito. Você pode depositar a partir de 20 reais, não há limite máximo. O período máximo durante o qual o dinheiro é depositado depende do sistema de pagamento:

Visa, MasterCard – 3 minutos;

Neteller, Entropay – 5 minutos;

Paysafecard – 6 minutos.

Para fazer o depósito, você deve ir ao gabinete pessoal. Depois disso, você deve:

Clicar no botão para depositar fundos na conta. Especificar o serviço de pagamento. Escrever os detalhes da conta de pagamento. Escrever o valor do depósito. Confirmar a operação de pagamento.

O apostador pode restabelecer a conta somente com as contas de pagamento que pertencem a ele.

Como fazer uma aposta no Betmotion

Depois de criar um depósito, o usuário pode fazer apostas. O algoritmo de como começar a apostar é o seguinte:

Vá para a seção de esportes. Abra a subseção de apostas pré-jogo, ao vivo ou eSports. Especifique a modalidade esportiva. Escolha uma partida da lista no centro. Adicione mercados com probabilidades de apostas adequadas. Clique em “Encerrar aposta”.

Você pode ver quais apostas foram feitas a qualquer momento acessando a subseção “Histórico de apostas” da sua conta.

Retirada de ganhos do site de apostas

Se a aposta for vencedora, o Betmotion Brasil calculará a aposta e transferirá os ganhos para o usuário. Você pode apostar de 100 a 2600 reais para retirada. Os fundos são retirados instantaneamente se o apostador usar o Paysafecard. Os saques levam até 72 horas se o usuário utilizar:

Skrill;

ecoPayz;

Neteller;

Para sacar dinheiro, é necessário abrir sua conta pessoal. Depois disso:

Clique no botão para fazer um pagamento. Especifique o serviço de pagamento e escreva os detalhes da conta. Especifique o valor a ser retirado. Conclua a operação clicando no botão apropriado.

Não se esqueça de que, para a primeira retirada, você terá de verificar seu perfil. É necessário enviar um documento de identificação digitalizado para a equipe de suporte.

Aplicativo Betmotion

Ainda não existe um aplicativo do Betmotion para download, mas isso não é um problema para os apostadores que preferem usar o celular/tablet. Há uma versão amigável para telas sensíveis ao toque que abre automaticamente quando você visita o site por meio do seu navegador móvel. O site para celular funcionará bem em dispositivos com, no mínimo:

Android 5 ou iOS 5.1.1;

1 GB DE RAM;

8 GB de espaço interno;

Uma CPU de 1.2GHz.

Suporte técnico do Betmotion Brasil

Qualquer problema com os serviços da empresa pode ser resolvido entrando em contato com a equipe de suporte. Eles fazem isso pelo bate-papo ao vivo e responderão em questão de segundos. Você também pode ligar para o número +442-035-146-1491 e nós entraremos em contato com você em alguns minutos. Você também pode escrever para [email protected] Nesse caso, você terá que esperar até 2 dias por uma resposta. Além dos métodos acima de comunicação com a equipe de suporte, você também pode usar o WhatsApp. Eles responderão em português, o que é conveniente para apostadores brasileiros.

Acesse o site da empresa para desktop ou celular para começar a fazer apostas pré-jogo, apostas ao vivo e jogar nos principais caça-níqueis de vídeo. Os apostadores e jogadores podem indicar um amigo para o Betmotion Brasil e receber um prêmio de indicação de R$100.