Portabilidade de crédito consignado: Qual é o melhor banco para transferir seu contrato?

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de junho de 2023.

Você sabia que é possível transferir seu contrato de crédito consignado para outro banco e obter melhores condições de pagamento? Essa é a chamada portabilidade de crédito consignado, um direito garantido pelo Banco Central do Brasil.

A portabilidade de crédito consignado permite que você troque de instituição financeira sem precisar pagar nenhuma taxa ou multa pelo cancelamento do contrato anterior. Assim, você pode aproveitar as ofertas de juros mais baixos e prazos mais longos que outros bancos podem oferecer.

Mas como saber qual é o melhor banco para transferir seu contrato de crédito consignado? Neste artigo, vamos explicar os principais critérios que você deve levar em conta na hora de escolher a melhor opção para o seu bolso.

O que é portabilidade de consignado?

A portabilidade de consignado permite a transferência de um empréstimo consignado de uma instituição financeira para outra que ofereça melhores termos contratuais.

Isso significa que, se você deseja reduzir suas taxas de juros ou até mesmo obter algum dinheiro de volta, sem a necessidade de contrair um novo empréstimo, isso é viável ao transferir sua dívida para um banco diferente.

Compare as taxas de juros

O primeiro passo para escolher o melhor banco para transferir seu contrato de crédito consignado é comparar as taxas de juros cobradas pelas diferentes instituições financeiras. Quanto menor for a taxa de juros, menor será o valor das parcelas e do custo total do empréstimo.

Para fazer essa comparação, você pode consultar os sites dos bancos ou usar simuladores online que mostram as melhores ofertas de crédito consignado disponíveis no mercado. Lembre-se de que as taxas de juros podem variar conforme o seu perfil, o valor e o prazo do empréstimo.

Verifique o prazo de pagamento

Outro critério importante para escolher o melhor banco para transferir seu contrato de crédito consignado é verificar o prazo de pagamento oferecido pelas instituições financeiras. Quanto maior for o prazo, mais tempo você terá para quitar sua dívida e menor será o valor das parcelas.

No entanto, é preciso ter cuidado para não se endividar por muito tempo e acabar pagando mais juros no final. Por isso, é recomendável que você escolha um prazo que seja compatível com a sua capacidade de pagamento e com os seus objetivos financeiros.

Avalie a reputação do banco

Por fim, outro aspecto que você deve considerar na hora de escolher o melhor banco para transferir seu contrato de crédito consignado é a reputação do banco no mercado. Afinal, você não quer ter problemas com a instituição financeira que vai administrar o seu empréstimo, não é mesmo?

Para avaliar a reputação do banco, você pode consultar os sites do Banco Central do Brasil, do Procon e do Reclame Aqui, que mostram as avaliações, as reclamações e as soluções oferecidas pelos bancos aos seus clientes.

Além disso, você pode pedir indicações e opiniões de pessoas que já fizeram portabilidade de crédito consignado com o banco que você pretende escolher.

Conclusão

A portabilidade de crédito consignado é uma ótima oportunidade para você economizar dinheiro e ter mais tranquilidade financeira. Mas para isso, é preciso escolher bem o banco para transferir seu contrato de crédito consignado.

Neste artigo, mostramos os principais critérios que você deve levar em conta na hora de fazer essa escolha: comparar as taxas de juros, verificar o prazo de pagamento e avaliar a reputação do banco.

Esperamos que essas dicas sejam úteis para você tomar a melhor decisão para o seu bolso. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe-o nas suas redes sociais e ajude outras pessoas a conhecerem mais sobre a portabilidade de crédito consignado.