* Por: Jornal Montes Claros - 3 de julho de 2023.

Parar de fumar é uma das melhores decisões que alguém pode tomar para a sua saúde e bem-estar. No entanto, não é uma tarefa fácil, pois envolve lidar com a dependência química da nicotina e os sintomas da abstinência do cigarro. Neste artigo, vamos explicar o que é a síndrome de abstinência da nicotina, quais são os principais sintomas, quanto tempo dura e como superá-la.

O que é a síndrome de abstinência da nicotina?

A nicotina é uma droga que atua no sistema nervoso central, estimulando a liberação de substâncias responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar, como a dopamina e a serotonina. Quando o fumante para de fumar, o nível dessas substâncias no organismo diminui, causando um desequilíbrio químico e emocional. Esse é o processo que leva à síndrome de abstinência da nicotina, que se manifesta por meio de uma série de sintomas físicos e psicológicos.

Quais são os principais sintomas da abstinência do cigarro?

Os sintomas da abstinência do cigarro variam de pessoa para pessoa, dependendo do grau de dependência, da quantidade e do tempo de consumo de cigarros. Alguns dos sintomas mais comuns são:

Dor de cabeça

Tontura

Tosse

Irritabilidade

Ansiedade

Alteração do sono

Dificuldade de concentração

Aumento do apetite

Tristeza

Depressão

O sintoma mais intenso e difícil de lidar é a fissura, que é a vontade forte e incontrolável de fumar. A fissura pode surgir em situações de estresse, tédio, tristeza ou em associação com hábitos e rotinas que envolviam o cigarro.

Quanto tempo dura a abstinência do cigarro?

Não há uma resposta única para essa pergunta, pois o tempo de duração da abstinência do cigarro depende de vários fatores individuais. No entanto, em geral, os sintomas da abstinência são transitórios e tendem a desaparecer em algumas semanas.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a primeira semana sem cigarro pode ser a mais difícil, mas isso significa que o corpo está se adaptando a uma nova forma de funcionar. A maioria dos sintomas físicos costuma desaparecer em uma ou duas semanas, podendo chegar a quatro semanas em alguns casos. Já os sintomas psicológicos podem durar mais tempo, mas vão diminuindo gradativamente em intensidade e frequência.

Como superar a abstinência do cigarro?

A melhor forma de superar a abstinência do cigarro é ter consciência dos benefícios que parar de fumar traz para a saúde física e mental, além de contar com o apoio profissional e familiar. Algumas dicas práticas que podem ajudar nesse processo são:

Beber bastante água para hidratar o organismo e eliminar as toxinas do cigarro.

Praticar atividades físicas para liberar endorfinas e melhorar o humor e a disposição.

Adotar uma alimentação saudável e equilibrada para evitar o ganho de peso e fortalecer o sistema imunológico.

Evitar bebidas alcoólicas e cafeinadas que podem aumentar a ansiedade e a vontade de fumar.

Buscar distrações e hobbies que ocupem o tempo livre e proporcionem prazer e relaxamento.

Respirar fundo e contar até dez quando sentir a fissura ou recorrer a um chiclete ou uma bala sem açúcar.

Fazer terapia ou participar de grupos de apoio para lidar com as emoções negativas e trocar experiências com outras pessoas que estão passando pela mesma situação.

Usar medicamentos ou adesivos de nicotina sob orientação médica para aliviar os sintomas da abstinência e facilitar a cessação do tabagismo.

Parar de fumar é um desafio que exige determinação, persistência e paciência. Mas é possível vencer a dependência da nicotina e os sintomas da abstinência do cigarro com a ajuda adequada.