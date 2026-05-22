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Montes Claros Vôlei confirma renovação do líbero Lukinhas para temporada 26/27
Montes Claros Vôlei confirma renovação do líbero Lukinhas para temporada 26/27

Montes Claros Vôlei confirma renovação do líbero Lukinhas para temporada 26/27

Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

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Atleta segue no elenco após ajudar no retorno da equipe à elite do voleibol brasileiro.

Montes Claros, 22 de maio de 2026 — O Montes Claros Vôlei anunciou a renovação do contrato do líbero Lucas Batista Silva, conhecido como Lukinhas, para a temporada 26/27. O jogador fez parte do grupo que conquistou o retorno da equipe à Superliga A e permanece no projeto do Pequi Atômico para mais um desafio ao lado da torcida norte-mineira.

Com passagens recentes pelo Sada Cruzeiro, uma das principais equipes do país, Lukinhas traz experiência e regularidade ao elenco montes-clarense. O atleta também defendeu clubes como Goiás Vôlei, Araguari Vôlei, Tijuca Tênis Clube e Lavras Vôlei.

Natural de Curitiba-PR, o líbero tem 26 anos, 1,75m de altura e foi formado nas categorias de base do Sada Cruzeiro. Motivado para a disputa da Superliga A, Lukinhas destacou: “Muito feliz de fazer parte desse elenco mais uma vez. Estou ansioso para essa nova temporada. Sabemos que o desafio é grande na Liga A, mas tenho confiança no projeto, na equipe que está se formando e na comissão técnica. Vamos para mais uma temporada.”

Elenco confirmado

Lukinhas é o terceiro atleta confirmado no time, que já conta com os centrais Jonadabe e Lucas Fonseca. O comando técnico será do também renovado Walner Santos.

Ficha técnica

  • Nome: Lucas Batista Silva
  • Data de Nascimento: 28/09/1999 (26 anos)
  • Natural de: Curitiba-PR
  • Altura/Peso: 1,75m | 78kg

Carreira (clubes/ano):

  • 2025/26 | Montes Claros Vôlei-MG
  • 2023/25 | Sada Cruzeiro Vôlei-MG
  • 2022/23 | Araguari Vôlei-MG
  • 2020/22 | Goiás Vôlei-GO
  • 2020/21 | Tijuca Tênis Clube/Zinzane-RJ
  • 2019/20 | Sada Cruzeiro-MG
  • 2018/19 | Lavras Vôlei-MG
  • 2017/18 | Sada Cruzeiro-MG
  • 2016/17 | Sada Cruzeiro U21-MG

A renovação de Lukinhas reforça a estratégia do Montes Claros Vôlei de manter atletas experientes e identificados com o projeto, fortalecendo o elenco para a temporada 26/27 e consolidando o retorno à elite do voleibol brasileiro.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do MOC Vôlei

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