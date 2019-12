Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Caminhão tomba e interdita totalmente a BR-365 em Montes Claros

Montes Claros – Um acidente está impedindo o trânsito de veículos nos dois sentidos na BR-365, em Montes Claros.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, que ainda está no local, um caminhão tombou na altura do KM 15 nesta quarta-feira (25).