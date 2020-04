Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de abril de 2020.

Desafios e Soluções para melhorar o Home-Office

A obrigação do distanciamento social chamou atenção sobre um modo de trabalho que há algum tempo tem sido uma alternativa para muitos profissionais: o home office. Também conhecido como trabalho remoto, aqui, o profissional desenvolve suas atividades em sua casa ou em qualquer outro espaço que não seja necessariamente um escritório.

O trabalho remoto tem vários pontos positivos que por si só o tornam uma excelente opção: não há necessidade de deslocamento para um local específico, economia de meios de transporte, tempo, aluguel de espaço e tantos outros. Mas há, também, vários desafios a serem vencidos:

1. Separar a casa do trabalho: A casa é o local onde descansamos do dia a dia, retomamos nossa energia, temos atividades de lazer e criamos vínculo com a família. Quando o trabalho é trazido para o lar há uma quebra das “regras” que delimitam os espaços. A mente já acostumada com sair de um local para o outro leva um certo tempo para se acostumar e a definir limites. Para atenuar esse problema é necessário criar um ambiente favorável ao trabalho, de preferência com uma mesa e tudo o que seja preciso para tornar seu “mini escritório” confortável e iluminado.

Muitos profissionais também colocam em sua mesa tudo o que irão precisar para evitar levantar-se desnecessariamente. Outro fator que irá ajudar seu cérebro a entender que é hora da lida é vestir-se como se fosse trabalhar fora. Então, nada de pijama ou roupas que digam ao seu cérebro que você está em casa. Ou seja, manter a rotina, levantando-se no horário de sempre, estabelecer horários para as atividades e descanso, atividades domésticas e segui-la.

2.Distrações: Todos os dias somos bombardeados das mais diversas maneiras com informações: na tv, através de redes sociais, jornais, revistas, emails, aplicativos de conversação e outros métodos. Com tanta coisa ao nosso redor, fica de fato difícil fixar a atenção em somente um alvo. Este não é um problema exclusivo de quem pratica o home office, mas que aqui acaba somando-se a outras questões que incluem administrar questões de casa.

A primeira solução é tentar o máximo possível se desconectar, mantendo as conexões necessárias para realizar o trabalho. E, assim como é preciso delimitar um espaço, também é necessário manter o foco. E muitos o fazem através de métodos de concentração e gerenciamento de tempo como a técnica pomodoro (fazer blocos de 25 minutos de atividade intercaladas com pausas de descanso), Lista de tarefas (fazer uma listinha e ir riscando os itens após serem executados) Gamificação (ótimo para quem gosta de jogos) e outros. Escolhendo o modo mais fácil de gerenciar seu tempo, fica mais tranquilo manter a produtividade em dia e não perder o desempenho.

3.Alternar tarefas: Como pudemos ver no item anterior, para que tudo caminhe bem é preciso que se mantenha uma dose alta de concentração. Mas todos sabemos que até a pessoa mais centrada precisa dividir e alternar as tarefas. Uma boa maneira de fazer isso é revezar atividades laborais com exercícios físicos, um bom curso de idiomas básico (para os que ainda não possuem conhecimentos) e leituras diversificadas.

Esses momentos são de extrema importância para manter a saúde mental e evitar os excessos que podem inclusive causar transtornos como a síndrome de bournout, causada por excesso de estresse e trabalho. Além da parte mental, exercer atividades físicas faz o sangue circular pelo corpo, trazendo um aumento na capacidade de concentração e memória. Alternar as atividades é, portanto, vital para a saúde de uma maneira geral.

4.Gestão de equipes: Deixamos por último esse item que depende de todos. Manter, apesar da distância, um ambiente saudável nas relações de trabalho, já que nem sempre quem trabalha em casa trabalha sozinho. Muitas empresas e seus gestores com uma visão de hierarquia podem ter dificuldades em gerir à distância. Isto ocorre porque muitos ainda pensam que é preciso ver e estar em contato físico com seus empregados para que os prazos sejam cumpridos.

Mas a prática dessas atividades em casa está mostrando justamente o contrário, com equipes seguindo o esperado e mantendo prazos diante das possibilidades. Algumas até mesmo estão conseguindo melhores resultados que antes. O ideal é que cada um, gestor e empregado, mantenham regras bastante claras sobre o quais as demandas, soluções e prazos para serem cumpridos, além de horários pré estabelecidos. O trabalho em equipe também deve ser mantido, com as relações, mesmo que virtuais, servindo de base para tomadas de decisões e dissipação de dúvidas.

Apesar de ser vista com muita ressalva por muitas empresas, o home office já estava em franca expansão nos últimos anos. Mas, diante da necessidade atual, se tornou uma das possibilidades, se não a única para muitos. Com isso, desde as pequenas até as grandes corporações estão tendo que se adaptar e as pessoas também. Diante disto, muitas empresas estão buscando saber mais sobre a implementação do home office.

Isto nos leva a crer que esta alternativa se tornará, daqui para a frente, uma realidade maior para muitos, mudando-se de uma maneira radical, a forma como enxergamos o trabalho e as relações de emprego. Ganha quem tem melhor capacidade de adaptação.