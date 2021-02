Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2021.

Gastronomia – Que tal aprender a fazer pão de queijo?

Você vai precisar de:

500g de polvilho azedo

1 copo (americano) de água

1 copo (americano) de leite

½ xc. de óleo

2 ovos

100g de queijo parmesão ralado

200g de queijo coalho ralado grosso

150g de queijo mussarela ralado grosso

Sal a gosto

MODO DE PREPARO

– Em uma panela, ferva a água e acrescente o leite, o óleo e o sal.

– Adicione o polvilho, misture bem e comece a sovar a massa com o fogo desligado.

– Quando a massa estiver morna, acrescente o queijo parmesão, os ovos, o queijo coalho e o mussarela e misture bem.

– Unte as mãos e enrole bolinhas de 2 cm de diâmetro.

– Disponha as bolinhas em uma assadeira untada com óleo, deixando um espaço entre elas.

– Asse em forno médio (180º C), preaquecido, por cerca de 40 minutos.

* Tempo total de preparo: 20 minutos de preparo + 40 minutos no forno