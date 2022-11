Rachaduras na parede: causas, como consertar

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de novembro de 2022.

As rachaduras na parede se tratam, basicamente, de aberturas que se estendem na parede e podem vir em diferentes direções, tamanhos e profundidades.

De acordo com a ABNT NBR 9575 – Impermeabilização – Seleção e Projeto, as rachaduras na parede podem ter entre 1,0 mm e 1,5 mm de espessura. Como qualquer propriedade pode desenvolver rachaduras nas paredes, as causas dessas rachaduras são variáveis.

Por isso, para entender melhor as possíveis causas dessas trincas em paredes, trouxemos este conteúdo. Neste artigo, vamos destacar o que são as rachaduras na parede, falar sobre suas possíveis causas e saber o que pode ser feito para corrigi-las.

Quais providências tomar com rachaduras na parede?

Primeiramente, é necessário determinar o que está causando essas rachaduras na parede, se elas continuarem se desenvolvendo, e então iniciar o processo corretivo.

No entanto, em situações mais específicas, a presença de profissionais qualificados é altamente recomendada. Pois, além de conseguir descobrir a principal causa, ele poderá informar a gravidade do problema e fazer indicações dos procedimentos corretivos mais adequados.

Contudo, para as situações mais simples, o reparo pode ser feito desta maneira: abra toda a extensão da rachadura com uma espátula em forma de “V”, raspe a tinta das laterais e limpe a superfície para evitar bolhas de ar. Para fazer o preenchimento das rachaduras, sele com massa acrílica. Após esta etapa, você deve aplicar a tela de vedação de trincas, cobrir com calafetagem, lixar e dar o acabamento com tinta.

Se a rachadura for grande, será necessário abri-la um pouco, instalar uma tela de aço (parecida com as usadas em galinheiros) e cobrir com uma quantidade generosa de massa de areia lavada com cimento.

Nessas ocasiões, a tela deve ficar abaixo da superfície da parede para que o acabamento fique nivelado. Após esta aplicação, as paredes são lixadas e, após a aplicação de calafetagem ou selante, lixadas novamente para, por fim, aplicar a tinta.

Como a espuma expansiva pode ajudar nos casos de rachaduras na parede?

A espuma expansiva se trata de um tipo de selante, que é basicamente um adesivo elástico feito de poliuretano. A espuma vem em uma lata de spray e a embalagem geralmente inclui um aplicador.

A espuma expansiva é utilizada para serviços de vedação e isolamento. Em outras palavras, é um material utilizado para preencher e vedar superfícies. Além disso, também é muito eficaz para fixar portas e janelas.

Este selante é ótimo para trincas, buracos, fendas e rachaduras. Além disso, a grande vantagem é que a espuma expansiva é compatível com a maioria dos materiais: madeira, alvenaria, metal, ferro, PVC, concreto, cerâmica, mármore e granito.

Quais as possíveis causas de rachaduras na parede?

Rachaduras nas paredes da sua casa podem ser causadas por vários fatores.

Portanto, antes de reparar as rachaduras na parede, é necessário descobrir a causa das rachaduras, para que seja mais fácil encontrar uma solução para o problema encontrado. Confira as possíveis causas das rachaduras na parede!

Reboco com irregularidade e mal feito

Uma das causas mais comuns de rachaduras nas paredes é o reboco irregular e mal feito. Nesse caso, as rachaduras nas paredes podem ser decorrentes do uso de produtos inferiores, da contratação de profissionais não qualificados ou de ambos: profissionais não qualificados usando materiais inferiores.

A utilização de materiais de má qualidade ou de procedência desconhecida muitas vezes não suporta as oscilações de temperatura e os movimentos naturais da fundação, resultando em trincas, fissuras e trincas nas paredes.

Atrito de materiais diferentes

Quando diferentes materiais são usados na estrutura pode causar rachaduras nas paredes. Afinal, cada material (madeira, ferro, bambu, cerâmica…) se expande em um grau diferente. Então, com o tempo, essa diferença naturalmente faz com que esses materiais se separem, o que pode levar a trincas, trincas e rachaduras nas paredes.

Dilatação do material

As mudanças de temperatura na área onde o imóvel está sendo construído também podem afetar diretamente o aparecimento de rachaduras, fissuras e fissuras nas paredes.

Isso acontece porque as diferenças climáticas (às vezes frias, às vezes quentes) podem promover a expansão ou contração dos materiais estruturais. Não é por acaso que arquitetos e engenheiros calculam essas possíveis movimentações de materiais durante a execução do projeto.

Sobrecarga

As rachaduras também podem se desenvolver nas paredes quando o peso da superestrutura da propriedade é maior que o suporte da fundação.

Nesse caso, rachaduras nas paredes são quase inevitáveis. Especialmente essas rachaduras devem ser reparadas com urgência, pois podem destruir completamente a estrutura da casa.

Infiltração de água

A infiltração acontece quando a água da chuva, do solo ou dos canos penetram nas paredes da sua casa, causando manchas, bolhas, mofo, trincas, fissuras ou até rachaduras nas paredes. Portanto, sua presença, além de tornar o ambiente desagradável, reduz o conforto e pode danificar a estrutura do imóvel. Isso torna necessário remediar qualquer infiltração encontrada na propriedade.

Terreno com vibrações ou trepidações

Propriedades residenciais ou comerciais localizadas em áreas com tráfego intenso de veículos, ou próximas a canteiros de obras são mais propensas a rachaduras nas paredes devido à vibração e efeitos de vibração desses locais que fornecem estruturas.

Construção da estrutura em solo instável

Quando um imóvel residencial ou comercial é construído em solo instável, ou com estruturas mal dimensionadas e fundações mal projetadas, rachaduras, fissuras e fissuras podem se desenvolver naturalmente também nas paredes.

Nesses casos, deve-se analisar a topografia e realizar estudos topográficos, como por meio de levantamentos de solos, para que possam ser identificadas as características do solo, como perfil do solo, lençol freático, capacidade de carga ou resistência elétrica e outras propriedades.