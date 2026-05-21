💬

SAIBA MAIS AQUI - FAÇA CLICK

Montes Clarenses que estão enquadrados como MEIs têm até 31 de maio para entregar declaração anual
Montes Clarenses que estão enquadrados como MEIs têm até 31 de maio para entregar declaração anual

Montes Clarenses que estão enquadrados como MEIs têm até 31 de maio para entregar declaração anual

Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Prazo final para envio da DASN-Simei referente ao ano de 2025 está se aproximando.

Montes Claros, 21 de maio de 2026 — Microempreendedores individuais (MEIs) da cidade têm até o próximo dia 31 de maio para entregar a Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual (DASN-Simei), referente ao ano-calendário de 2025. O envio é obrigatório e garante a regularidade do CNPJ, segundo orientação da Receita Federal.

O documento deve ser preenchido com o faturamento bruto registrado ao longo do ano anterior. Mesmo MEIs que não tiveram movimentação financeira em 2025 precisam realizar a declaração.

A entrega pode ser feita de forma online, pelo aplicativo MEI ou pelo Portal do Empreendedor no endereço: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Quem precisa declarar?

A obrigatoriedade vale para todos os empresários individuais que tenham sido optantes pelo Simei em qualquer período de 2025, mesmo que tenham encerrado suas atividades ou migrado para outra forma de trabalho.

Orientações

  • O envio dentro do prazo evita multas e irregularidades no cadastro.
  • Profissionais que atuaram como MEI em parte do ano também devem declarar.
  • A recomendação é não deixar para a última hora, garantindo tranquilidade e evitando problemas técnicos.

Em Montes Claros, a Receita Federal reforça que o cumprimento da obrigação é essencial para manter a regularidade fiscal e assegurar benefícios como emissão de notas fiscais e acesso a crédito.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Receita Federal

Sugerida para você:

  1. Montes Claros recebe evento Líderes do Varejo no dia 27 de maio
  2. Montes Claros – Imposto de Renda abre prazo para declaração e permite destinação a projetos sociais
  3. Montes Claros recebe 24ª Exposição Anual de Orquídeas em abril

Acompanhe mais notícias no Jornal Montes Claros e fique por dentro dos principais acontecimentos da região!

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Tags

Vanfall Chegou a Montes Claros !!!

Sobre Jornal Montes Claros

Últimas notícias de Montes Claros e da região Norte de Minas Gerais. Acompanhe a cada minuto ás informações em tempo real de interesse para o cidadão.

Todos os direitos reservados por Jornal Montes Claros © para mais informações clique Aqui (2009-2025) e está licençado por Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

💬