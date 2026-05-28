💬

SAIBA MAIS AQUI - FAÇA CLICK

Igreja celebra hoje São Germano de Paris, o “pai dos pobres”
Igreja celebra hoje São Germano de Paris, o “pai dos pobres”

Igreja celebra hoje São Germano de Paris, o “pai dos pobres”

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Bispo da capital francesa entre 555 e 576, é lembrado por sua generosidade e defesa dos mais necessitados.

28 de maio de 2026 — A Igreja Católica recorda hoje a memória de São Germano de Paris, bispo da cidade luz entre os anos de 555 e 576. Conhecido como o “pai dos pobres”, destacou-se por sua intensa dedicação à caridade, pela pacificação da França de seu tempo e pela firme defesa da fé cristã.

Vida e vocação

  • Nascido em 496, perto de Autun, foi abandonado pelos pais ainda criança e criado por um parente sacerdote.
  • Entrou para o mosteiro de São Sinforiano, tornando-se monge segundo a Regra de São Basílio.
  • Sua austeridade e desapego incomodavam alguns monges, mas sua vida de oração e simplicidade o levaram a ser eleito abade.

Ministério episcopal

  • Em 555, após a morte do bispo Eusébio, Germano foi escolhido para ocupar a sede de Paris.
  • Trabalhou pela conversão do rei franco Quildeberto I e pela moralização dos costumes da época.
  • Participou de concílios importantes, como o terceiro e quarto Concílio de Paris e o segundo Concílio de Tours.
  • Tornou-se referência de generosidade, mobilizando toda a cidade para ajudar os pobres.

Legado espiritual

São Germano morreu em 28 de maio de 576, aos 80 anos. Foi sepultado na igreja de São Vicente, que mais tarde se tornou a famosa Abadia de Saint-Germain-des-Prés, construída em sua homenagem.

Sua vida é lembrada como testemunho de desapego e entrega: “De graça recebestes, de graça dai” — lema que marcou sua conduta e inspirou gerações.

A celebração de São Germano de Paris relembra a importância da caridade e da solidariedade como pilares da vida cristã. Sua memória continua viva como exemplo de fé, humildade e amor aos pobres.

Redação Jornal | Texto: Jornal – com informações históricas da Igreja Católica

Sugerida para você:

  1. Igreja celebra hoje Santa Mariana de Jesus Paredes, o “Lírio de Quito”
  2. Igreja celebra os beatos Manuel e Adílio, mártires da fé no sul do Brasil
  3. Igreja celebra São Félix de Cantalício, padroeiro dos pobres e místico capuchinho

Acompanhe mais notícias no Jornal Montes Claros e fique por dentro dos principais acontecimentos da região!

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Tags

Vanfall Chegou a Montes Claros !!!

Sobre Jornal Montes Claros

Últimas notícias de Montes Claros e da região Norte de Minas Gerais. Acompanhe a cada minuto ás informações em tempo real de interesse para o cidadão.

Todos os direitos reservados por Jornal Montes Claros © para mais informações clique Aqui (2009-2025) e está licençado por Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

💬